Надежда Маршалкина может выйти из СИЗО в ближайшее время

Бывший заместитель министра экономического развития Красноярского края Надежда Маршалкина может выйти из СИЗО, поскольку провела там более 1,5 лет. Такое решение может быть принято в ближайший понедельник, 24 апреля, на заседании краевого суда.

Как отмечают участники расследования, вынесенный вердикт может «развалить» все дело, так как экс-чиновница окажет давление на свидетелей. Руководитель следственного отдела по особо важным делам регионального ГСУ СК Евгений Орешков рассказал телеканалу ТВК, что Маршалкина часто меняет адвокатов, затягивая расследование.

«Когда Надежда Маршалкина и ее адвокат были ознакомлены с материалами дела, необходимо было составить протокол, подытоживающий эту стадию, а она за день или в этот же день отказывается от защитника, чтобы он не пришел и не подписал этот протокол. Без этого составить документ мы не можем – будет нарушено право на защиту», — пояснил Орешков.

Напомним, Надежда Маршалкина была задержана 27 октября 2015 года. По версии следствия, в 2013 году, будучи руководителем «Дирекции по комплексному развитию Нижнего Приангарья», женщина получила взятку от представителя юрлица за подписание госконтрактов. Сумма взятки составила 14 млн рублей. Также Маршалкина получила автомобиль Mercedes-Benz ML 350 2013 года выпуска.

Позже следователи предъявили чиновнице окончательное обвинение в получении двух взяток на сумму 17 и 55 млн рублей, а также в рейдерском захвате двух компаний. Было допрошено около 140 свидетелей, назначено и проведено около 40 судебных экспертиз. Материалы дела составляют 15 томов.

В ноябре 2015 года Маршалкина покинула свою должность «в связи с утратой доверия». Бывший руководитель администрации президента Сергей Иванов назвал «дело Маршалкиной» одним из самых крупных коррупционных дел, выявленных в регионах России.