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Красноярские инженеры разработали беспилотник для сверхточной аэросъемки

Главная Общество
Красноярск
12:30 22 Апреля 2017
тема: XIV Красноярский экономический форум
беспилотник, красноярск, разработка, техника, общество, кэф
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Инженеры из Красноярска разработали беспилотный летательный аппарат, в крыло которого вмонтирован магнитный компас. Это позволяет беспилотнику не отклоняться от курса и делать сверхточную аэрофотосъемку.

«Обычно в аппаратах такого класса используются системы, которые осуществляют стабилизацию по двум осям и не решают проблему сноса. Здесь в крыле установлен магнитный компас, который позволяет аппарату всегда поддерживать четкий азимут и не отклоняться от курса», — сказал представитель разработчика Антон Перунов в интервью агентству ТАСС в ходе работы КЭФ-2017.

По словам инженера, созданная система не только улучшает восприятие передаваемой картинки, но и позволяет производить аэрофотосъемку с максимальной точностью. Это делает аппарат полезным при геодезических работах и мониторинге наводнений и пожаров. Аккумуляторы аппарата позволяют ему находиться в воздухе до двух часов и обследовать за один полет территорию площадью до 10 кв. км.

Перунов отметил, что все компоненты нового беспилотника созданы в Красноярске. Аппарат в скором времени запустят в серийное производство.

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