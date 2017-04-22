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Введен временный запрет на ловлю рыбы в Енисее

Главная Общество
Красноярск
10:30 22 Апреля 2017
общество, рыба, запрет, енисей, рыбалка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Енисейское управление Росрыболовства ввело временный запрет на ловлю рыбы в Енисее. Ограничения действуют до 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Запрет распространяется на Енисей, его притоки и озера южнее Ангары, а также на Богучанское водохранилище. Также введены ограничения в отношении вылова муксуна — до 30 июня ценную рыбу нельзя добывать южнее поселка Усть-Порт на Таймыре.

Кроме того, в Росрыболовстве приняли решение запретить ловлю ресурсов на Красноярском море. До 30 июня введено ограничение на участке от Абакана до створа гор Тепсей и Глядень. С 1 мая запрет введут во всех заливах водохранилища.

Запрет традиционно вводят на время нереста (размножения) рыбы. Ловля разрешается только в пределах населенных пунктов и только одной удочкой с берега. Все другие способы являются нарушением и наказываются по закону.

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