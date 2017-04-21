СФУ будет готовить больше специалистов для золотодобычи

В рамках XIV Красноярского экономического форума проректор «Сибирского федерального университета» Максим Румянцев и директор по работе с государственными органами АО «Полюс» подписали программу взаимодействия на 2017–2020 гг.

Программа предусматривает развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в области образования, трудоустройства и карьеры, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, информационных технологий, менеджмента и развития, формирования благоприятной отраслевой среды.

«Полюс» будет помогать в трудоустройстве выпускников, исследовать профессиональную карьеру выпускников для оценки и корректировки программ. В области НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) предполагаются участие работников компании в научной работе университета, участие студентов и преподавателей в исследованиях и разработках по актуальным для «Полюса» темам, а также участие работников компании в научных программах и конференциях, проводимых в университете.

«Сибирский федеральный университет, безусловно, для нас является поставщиком специалистов высокой квалификации. Фактически мы будем помогать университету готовить для нас кадры. Это взаимовыгодно: на выходе мы получаем грамотных специалистов, а университету становится значительно легче готовить высококлассных работников. Для нас такая практика является достаточно уникальной и весьма значимой. Речь о подготовке специалистов на базе университета, но при этом стажировка будет производиться на нашей базе», — рассказал директор по работе с государственными органами АО «Полюс» Олег Гербер.

Добавим, для работников «Полюса» будет организован доступ к информационным ресурсам, единым базам знаний и общим отраслевым информационным ресурсам СФУ для использования технологий в учебном процессе без отрыва от производства (дистанционные образовательные технологии).

«В результате совместных проектов у СФУ и «Полюса» должна получиться четкая цепочка — школа — вуз — предприятие, пройдя которую, компания получает специалистов, необходимых на реальном производстве. Это высококвалифицированные сотрудники, обеспеченные работой и социальными гарантиями в одном из крупнейших и самых стабильных предприятий горнодобывающей и металлургической отраслей», — подчеркнул проректор по учебной работе СФУ Максим Румянцев.

По материалам пресс-службы СФУ