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В Красноярске помоют более 80 скульптур и памятников

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Красноярск
17:55 21 Апреля 2017
общество, память, культура
Фотография © admkrsk.ru
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В рамках двухмесячника по благоустройству и озеленению в Красноярске очищают памятники и скульптуры. Как рассказали в пресс-службе департамента горхозяйства мэрии, к очистке городских объектов приступили еще в конце апреля. По традиции первым памятником, который привели в порядок, стал памятник Ленину на площади Революции, его очистили 21 апреля — накануне дня рождения политического деятеля.

Всего в городе необходимо отмыть свыше 80 скульптур, отмечают в департаменте горхозяйтсва, среди которых такие городские достопримечательности, как памятники Сурикову, Поздееву, Пушкину и Гончаровой и другие. Объекты, находящиеся на городских улицах, площадях и скверах, приводят в порядок специалисты МП «Управление зеленого строительства», а памятники, расположенные на территории организаций и предприятий, отмываются силами этих компаний.

Помимо памятников в краевом центре отмоют и другие малые архитектурные формы: скамейки, урны и прочее. Специалисты отмечают, что приводить в порядок их уже труднее — загрязнения более сильные (краска, жвачка, незаконная реклама), и в этом случае без бытовой химии не обойтись.

«Тем не менее, к 9 Мая необходимо отмыть все основные объекты, находящиеся в Центральном районе, а также там, где будут проходить мероприятия, посвященные празднованию Победы. Все остальные городские скульптуры будут вычищены в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству. Городские памятники чистят вне зависимости от того, из какого материала они сделаны. Обычно каждый моют примерно 2-3 раза в год — сразу после зимы, перед зимой и к соответствующим праздникам. В том случае если памятник требует очистки, его приведут в порядок в любое время», — рассказали в департаменте городского хозяйства.

Добавим, помимо санитарной очистки с наступлением весны специалисты обследуют объекты, проверяют их состояние, очищают постаменты, а также приводят в порядок прилегающую территорию.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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