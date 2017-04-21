В основной день КЭФ-2017 состоялась церемония открытия детского технопарка «Кванториум»

В Красноярске в основной день КЭФ-2017 прошла церемония открытия детского технопарка «Кванториум», где будут обучаться школьники с 12 до 17 лет. На его открытие приехали первые лица края и страны. Детский технопарк создан минобрнауки, агентством стратегических инициатив, правительством региона, со-инвестором «Кванториума» является компания «Норникель».

Торжественную церемонию открыл заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. Он поблагодарил компанию «Норникель»: «Мне приятно находиться здесь, на площадке первого в Красноярском крае «Кванториума». То, что уже сделано, указывает на значимость и привлекательность детского технопарка для страны и будущего поколения. Прежде всего поздравляю тех, кто будет здесь заниматься — отличное место, отличные возможности. «Кванториум» — прямая связь с тем, что является сегодня самым передовым в мире и с научной точки зрения, и с точки зрения технологии, и с точки зрения производства. Здесь все направлено на абсолютно конкретные идеи, которые мы развиваем на уровне всей страны: нанотехнологии, космические технологии, биотехнологии, определяющие в том числе и направления деятельности Красноярского края, Сибири. На этой площадке будет формироваться новое поколение талантливых, профессиональных людей, которые, получив навыки в школьном возрасте, смогут работать в интересных компаниях, научных институтах, университетах, где будут добиваться значимых для страны и всего мира результатов».

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский признался, что сначала скептически отнесся к идее создания такого проекта в регионе: «Первый раз я услышал о нем меньше года назад на форуме в Санкт-Петербурге. Тогда у меня было много скепсиса: как это делать, надо ли? Но вот в Красноярске практически за несколько месяцев построен, сделан и оснащен современным оборудованием детский технопарк. Здесь много школьников, которые будут заниматься, получать интересный опыт. «Кванториум» — площадка для занятий техническим творчеством, дом умных людей. Благодарю министерство образования и науки, агентство стратегических инициатив за идею и особое сопровождение проекта и, конечно, слова особой благодарности компании «Норникель».

Гендиректор Фонда новых форм развития образования Марина Ракова заявила, что детский технопарк в Красноярске — «лучшая инфраструктурная площадка в России». Она была одной из тех, кто провел экскурсию для гостей технопарка.

Марина Ракова также отметила, что у команды «Кванториум» сложилась уникальная ситуация: «Когда мы придумывали этот формат, разработали содержание, то получили, благодаря министерству образования и науки, шанс внедрять это по всей стране. Наш фонд на сегодняшний день управляет такими площадками более чем в четверти регионов Российской Федерации. К концу года это будет половина субъектов нашей страны. Со всей уверенностью я вам заявляю: в Красноярске — лучшая инфраструктурная площадка в России. Все наши задумки, фантастические идеи, рожденные в соответствии с традициями и наследием нашего образования, со всеми перспективными, может, даже где-то фантазиями и мечтаниями, сегодня здесь, на этой площадке в полном объеме реализованы. Ребята получают фундаментальные знания и базовые навыки, работая на переднем плане науки. В ближайшее время именно здесь мы получим ракету с двигателем на основе антиматерий и еще несколько новых элементов таблицы Менделеева».

Начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин на торжественной церемонии открытия технопарка пожелал успехов команде «Кванториума» и заявил, что «компания «Норникель» последовательно вкладывается в развитие человеческого капитала, в развитие вузов и других образовательных площадок. Сегодняшнее открытие «Технопарка» — знаковое событие. Мы надеемся воспитать новых инженеров, которыми будет гордиться не только Красноярский край, но и вся Россия».

Для детей занятия в технопарке будут проходить в формате интерактивных лекций, тренингов и деловых игр. Для преподавания в «Кванториум» пригласили ведущих специалистов вузов и экспертов высокотехнологичных компаний Красноярского края, прошедших специальную подготовку.

Фото предоставлено пресс-службой Красноярского детского технопарка «Кванториум»

Материал создан при информационной поддержке компании «Норникель»