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В Красноярске появится поле для гольфа

Главная Общество
Красноярск
17:41 21 Апреля 2017
строительство, кэф, спорт, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Компания «Норникель» планирует построить в Красноярске поле для гольфа. Соответствующее соглашение было подписано на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) с региональным Министерством спорта и Сибирским федеральным университетом (СФУ).

«Компания «Норильский никель» имеет богатый опыт поддержки спортивных мероприятий, спортивных клубов. Мы хотели бы, чтобы гольф, экологичный и высокоинтеллектуальный вид спорта, в Красноярском крае получил свое развитие на ряду с другими видами спорта, которые мы сейчас поддерживаем благодаря Универсиаде и политике края. Мы хотели бы сделать такой же красивый и привлекательный объект, как и «Бобровый лог», — отметила вице-президента «Норникеля» Елена Безденежных.

Проектная документация уже находится в разработке, но говорить об объемах инвестиций пока рано.

В Красноярске появится поле для гольфа

Президент СФУ, спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексндр Усс в своем выступлении отметил, что объект необходим городу для развития студенческого спорта.

«Гольф молодой, но уже олимпийский вид спорта. Красноярский край имеет в нем серьезные спортивные результаты. В прошлом году на студенческом чемпионате России по гольфу команда Сибирского федерального университета заняла второе место. Кроме того, у нас есть очень перспективные спортсмены, которые на индивидуальном уровне показывают хорошие результаты в российских и международных турнирах. Хочу также отметить тот факт, что само поле для гольфа — это, конечно же, украшение любой территории», — отметил Александр Усс.

Президент СФУ выразил надежду, что в скором времени вблизи краевого центра будет найден достойный участок для спортивного объекта.

Отметим, гольф является одной из 15 специализаций в Институте физической культуры, спорта и туризма СФУ, наряду с баскетболом, лыжными гонками, боксом и другими видами спорта. В настоящее время данным видом спорта на уроках физической культуры регулярно занимаются не меньше 300 человек — это те, кто был отобран из почти 700 желающих.

Об актуальности строительства рассказал и министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

«У нас давняя традиция по развитию массовой физической культуры, резерва и, конечно, спорта высших достижений. Не надо ограничиваться только Универсиадой, у нас в Красноярском крае развивается более 120 видов спорта, в том числе и гольф. Мы берем на себя обязательства командировать команды, развивать этот вид спорта, предоставлять и проводить совместно крупные спортивные соревнования, но, конечно, инфраструктура, которая будет сделана благодаря подписанию этого соглашения — наиболее важный фактор», — рассказал Сергей Алексеев.

Министр выразил уверенность, что, в частности, благодаря развитию гольфа, Красноярск докажет, что способен профессионально развивать не только зимние, но и летние олимпийские виды спорта.

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