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Краевой суд отклонил апелляцию виновника ДТП с 11 погибшими

Главная Общество
Красноярск
18:02 21 Апреля 2017
суд, общество, происшествия, красноярск, приговор, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский краевой суд отклонил апелляцию водителя автобуса, по вине которого два года назад погибли 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, 9 июля 2015 года водитель Hyundai, выполнявший рейс из Красноярска в Кызыл, вылетел на встречную полосу трассы М-54 и протаранил автобус Mercedes-Benz. Причиной аварии стала высокая скорость, из-за которой Hyundai потерял управление. В результате ДТП погибли водитель Mercedes-Benz и его 10 пассажиров.

В конце декабря суд приговорил виновника ДТП к 6,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчина на два года остался без водительских прав.

Адвокаты осужденного не согласились с приговором и подали апелляцию, требуя признать водителя невиновным. Однако апелляционная инстанция краевого суда оставила вердикт в силе. Кроме того, мужчина заплатит более 3,3 млн рублей по гражданским искам от потерпевших.

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