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Совет Ассоциации сибирских и дальневосточных городов собрался в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
16:48 21 Апреля 2017
тема: XIV Красноярский экономический форум
общество, город, благоустройство
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске состоялось III расширенное заседание Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ).

В ассоциацию входит 71 муниципальное образование страны. Одним из значимых направлений деятельности ассоциации является обмен опытом работы.

Участники расширенного заседания Совета обсудили в Красноярске ряд вопросов.

«Для решения проблем градостроительства, благоустройства, транспортной сферы городов не годятся меры косметического характера — устойчивость местных бюджетов должна быть возведена в ранг приоритета финансовой политики России. В результате реализации этого приоритета местное самоуправление сможет формировать необходимый нашей стране человеческий капитал, направлять энергию городского сообщества в позитивное, созидательное русло», — подчеркнул в своем выступлении мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов в своем докладе особое внимание уделил вопросам экологии и формирования безбарьерной среды.

«В прошлом году на 45 участках улично-дорожной сети Красноярска было выполнено понижение бортового камня, 27 светофорных объектов оборудованы звуковой сигнализацией. Частными перевозчиками, которые работают на маршрутах города, было приобретено 10 автобусов, оборудованных средствами для перевозки граждан с ограниченными физическими возможностями. Внедрен проект «Мобильный помощник», который позволяет оповестить водителей о перевозке маломобильных групп населения», — представил результаты проделанной  работы Эдхам Акбулатов, подчеркнув, что дальнейшим шагом в этом направлении станет взаимодействие с частными организациями, предприятиями по вопросам формирования доступной среды.

Особый интерес у участников заседания Совета АСДГ вызвал блок выступления мэра Красноярска по теме экологии.

«К сожалению, ни у муниципалитета, ни у края практически нет административных полномочий, чтобы влиять на нарушителей экологического законодательства. На сегодняшний день мы разговариваем с собственниками промышленных предприятий лишь с позиции убеждения, а нужно — на основании закона. Необходимы серьезные изменения федерального экологического законодательства. И региональная, и муниципальная власть должны получить необходимые полномочия для обеспечения охраны окружающей среды. Только таким образом мы сможем реально изменить сложившуюся ситуацию», — объяснил свою позицию глава города.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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