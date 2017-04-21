СФУ и ФМБА разработают концепт «Медицинского центра в Деревне Универсиады»

В рамках Красноярского экономического форума Сибирский федеральный университет и Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) подписали соглашение о разработке концепта «Медицинского центра в Деревне Универсиады». Подписи под документом поставили президент СФУ Александр Усс и руководитель ФМБА России Владимир Уйба.

В рамках сотрудничества с ФМБА вуз определит стратегии в области функционирования центра. Будут проводиться совместные исследования, необходимые для регистрации и внедрения разработок в клиническую практику. Предполагается взаимное оказание методического и консультационного сопровождения научно-образовательной и научно-организационной деятельности.

«Я хотел бы подчеркнуть, что в Красноярском крае уже достаточно серьезный и позитивный опыт работы с Федеральным медико-биологическим агентством. Мы переходим к новой форме наших отношений на базе долгожданной поликлиники, которая будет построена в Сибирском федеральном университете. Поликлиника необходима для качественного медицинского обслуживания тысяч наших студентов и сотрудников. При этом появится серьезная научная составляющая — именно в этом отличие центра от всех иных действующих медучреждений на территории Красноярского края. Что касается целей, которые будут при этом достигнуты —это более целенаправленная, выверенная, точечная стратегия медицинской помощи конкретным людям, которая будет осуществлена с учетом индивидуальных характеристик человеческого организма. Поэтому мы очень большие надежды связываем с подписанием этого договора», — прокомментировал президент СФУ, спикер Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс.

Договор также предполагает обмен научной информацией и результатами научных исследований.

«Научные результаты работ и последующие итоги, безусловно, будут использоваться и на площадках других клиник ФМБА и на площадках клиник министерства здравоохранения Российской Федерации», — отметил руководитель ФМБА России Владимир Уйба.

Главная задача медицинского центра на период проведения игр — оказание первичной помощи спортсменам и членам делегаций. Он рассчитан на 400 посещений в смену и во время Универсиады будет работать в круглосуточном режиме. Часть помещений центра будет использоваться для проведения антидопинговых процедур. После игр медицинский центр будет обслуживать студентов и сотрудников СФУ — это почти 30 тыс. человек. Планируется, что помимо университетской поликлиники часть зданий центра займут научно-исследовательские лаборатории, работающие в направлении биомедицины. Шестиэтажное здание медцентра на пр. Свободном строители должны возвести в сжатые сроки — к 30 июня 2017 года.

Сотрудничество ФМБА и университета длится не первый год. В рамках совместной работы 18 апреля 2017 года в вузе открыли научно-практическую лабораторию молекулярно-генетических методов исследований. Специалисты лаборатории работают над оптимизацией методов диагностики и способов терапии заболеваний на основе исследования генома и эпигенома клеток.

Лаборатория входит в состав центра персонифицированной медицины, созданного в рамках соглашения по научно-образовательной деятельности между СФУ и ФМБА России в 2016 году.

Материал создан при информационной поддержке СФУ