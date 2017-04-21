Регпалата на ул. Дубровинского прекратила прием документов

Офис Росреестра по приему и выдаче документов на ул. Дубровинского в Красноярске закрыли — это связано с низкой пешеходной и транспортной доступностью офиса и развитием сети МФЦ.

«В рамках исполнения «дорожной карты» по повышению качества государственных услуг планируется оптимизация работы офисов приема-выдачи документов Росреестра. Поэтапное закрытие офисов приема-выдачи документов Росреестра осуществляется по согласованию с правительством», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в офисе на Дубровинского «уже около года не осуществлялся полноценный прием заявителей».

К 2018 году более 80% услуг Росреестра должны предоставляться на базе МФЦ. За 1 квартал 2017 года в Красноярском крае этот показатель достиг 54%.

Подать документы с целью получения услуг Росреестра можно в офисах приема и выдачи документов Кадастровой палаты по адресу: ул. 52-й квартал, 3 и ул. Петра Подзолкова, 3. Помимо этого подать документы можно в многофункциональном центре (МФЦ), восемь офисов которого расположены в разных районах Красноярска.