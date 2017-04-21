600 бизнесменов из Красноярска выступили против переноса павильонов

Более 600 красноярских предпринимателей выступили против массовой зачистки улиц Красноярска от павильонов. Бизнесмены собрались 20 апреля в стенах Свердловского ДК, чтобы решить вопрос с «переселением» ларьков.

Федеральный закон требует, чтобы ларьки не находились в границах дорог. Соответствующие предписания властей получили более 450 владельцев. В качестве альтернативы им уже предложили новые места для магазинов, однако такой вариант не устроил бизнесменов. По их словам, они понесут существенные убытки из-за «спартанских» условий на новых территориях. Главная проблема — отсутствие света и канализации.

В результате участники встречи подписали резолюцию, требуя отменить перенос павильонов.

Представители городской администрация заявили, что все претензии будут рассмотрены. Однако предпринимателям все же придется переехать. На это им дается ровно 90 дней.

Фото: скриншот сюжета «СТС Прима»