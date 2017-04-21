В Красноярске спрос на долевое вырос в 2 раза

В 2016 году Красноярск установил рекорд по объемам строительства жилья. При этом спрос на квадратные метры в городе по прежнему продолжает оставаться высоким. Согласно данным Росреестра, наибольший рост зафиксирован на рынке долевого строительства. Так, по состоянию на март 2017 года количество договоров долевого строительства выросло более чем на 50% в сравнении с аналогичным показателем 2016 года (март 2016 года – 961; март 2017 года – 1462).

Традиционно районами-лидерами по вводу новостроек являются Пашенный, Солнечный, Ветлужанка. Кроме всем известных районов, в Красноярске происходит и освоение перспективных для строительства жилья земель.

Одним из таких районов являются «Солонцы-2» – новая крупная площадка жилой застройки в городе, рассчитанная на 1,5 миллиона квадратов жилья. Его население составит около 56 тысяч человек. В будущем в этом районе появится 5 школ, 11 дошкольных образовательных учреждений, поликлиника на 1500 посетителей и крупный торговый центр: недавно международная компания IKEA подтвердила свое намерение инвестировать 9 млрд рублей в строительство своего объекта.

Застройка жилого района «Солонцы-2» началась в 2016 году со строительства домов по программе «Жилье для российской семьи» в 10 квартале. И интерес горожан и жителей края к новой перспективной территории наблюдается уже сейчас.

Выгодной особенностью 10 квартала жилого района «Солонцы-2» является его близость к ключевым транспортным развязкам города, железнодорожной станции, а также крупным торгово-развлекательным объектам, добраться до которых можно за пять минут. Расположение рядом с Северным шоссе позволяет быстро добраться не только в микрорайон Северный, но и в Северо-Западный, а отсутствие каких-либо крупных предприятий и заводов вблизи микрорайона делает его экологически благополучным.

Сейчас в 10 квартале жилого района «Солонцы-2» идет строительство двух девятиэтажных домов, приобрести квартиры в которых можно по льготной цене – всего 35000 рублей за квадрат. Низкая цена квартир обусловлена тем, что дома строятся по государственной программе «Жилье для российской семьи», в рамках которой застройщикам предусматриваются компенсации для создания инженерной инфраструктуры в размере 4000 рублей с каждого квадратного метра жилья.

Кроме низкой цены за квадрат, во всем остальном это жилье не будет отличаться от тех домов, которые ежегодно массово вводятся в эксплуатацию в Красноярске. Квартиры представлены с широким диапазоном площадей от компактных однокомнатных в 30 кв. метров, до просторных 4х комнатных квартир почти в 100 квадратов. Все жилье будет сдаваться в чистовой отделке с натяжными потолками, линолеумом, обоями, межкомнатными дверями, сантехникой и приборами учета.

Всего в первой очереди будет сдано 850 квартир. Как поясняет застройщик – Красноярский краевой фонд жилищного строительства – часть квартир уже нет в продаже, поэтому желающим приобрести жилье в данных домах стоит поторопиться.

Приобрести жилье в домах 10 квартала жилого района «Солонцы-2» могут 20 категорий граждан, в числе которых: молодые семьи, семьи, имеющие двух и более детей, сотрудники бюджетных организаций, госслужащие, ветераны боевых действий, инвалиды, проживающие в общежитиях и многие другие.

Получить информацию о государственной программе «Жилье для российской семьи» и приобретению квартир в 10 квартале жилого района «Солонцы-2» можно в Красноярском краевом фонде жилищного строительства по адресу:

г. Красноярск, ул. 78 добровольческой бригады, 7.

Тел. 8 (391) 270-40-52

www.krasgilfond.ru