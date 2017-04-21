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Жительница Норильска засудила УК за перелом голени

Главная Общество
Красноярск
10:37 21 Апреля 2017
компенсация, суд, норильск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жительница Норильска отсудила у управляющей компании 278 тыс. рублей за двойной перелом голени. Женщина подскользнулась на скользком крыльце, упала и сломала ногу. Материалы гражданского дела опубликованы на сайте краевого суда.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, где ей сделали операцию. Две недели женщина находилась в стационаре, затем долго проходила амбулаторное лечение. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие переломов. Причиненный вред здоровью квалифицировался как тяжкий.

«Пострадавшая рассказала, что крыльцо несколько дней не чистилось. Суд установил, что причиной падения женщины стала ненадлежащая уборка придомовой территории. Ответственность за причиненный вред возложили на УК «Город»», — говорится в материалах дела. 

Суд постановил взыскать с ответчика 191 тыс. рублей. Позже сумма компенсации была увеличена до 278 тыс. рублей. Ответчик подал апелляционную жалобу, однако суд не удовлетворил требование УК. В апреле 2017 года судебное решение вступило в законную силу.

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