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В Красноярском крае будут судить подростков, пытавших 30-летнего знакомого кипятком

Главная Общество
Красноярск
09:43 21 Апреля 2017
расследование, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае перед судом предстанут двое несовершеннолетних жителей Саянского района, жестоко убивших знакомого. Об этом 20 апреля сообщили в ГСУ Следственного комитета по региону.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в декабре прошлого года в селе Агинское Саянского района. Четверо подростков прогуливались по улице и встретили 30-летнего знакомого. В ходе беседы завязалась ссора, 17-летний парень толкнул мужчину, тот упал и не мог подняться. После этого компания молодых людей отправилась дальше гулять по поселку.

Дойдя до дома потерпевшего, они вошли во двор и стали дожидаться его возвращения. Когда мужчина пришел, двое подростков избили его, а затем занесли в дом. Там 17-летний обвиняемый вскипятил чайник и стал лить горячую воду на голову мужчину, затем горячим утюгом прижигал ему различные части тела и нанес два ножевых ранения в бедро. Все происходящее подростки снимали на камеру мобильного телефона.

Обвинения молодым людям предъявлено по п. «в», «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья совершенное группой лиц, с особой жестокостью).

Как сообщают местные жители, не исключено, что дело сперва даже пытались «замять». Они связывают это с тем, что один из подростков — якобы родственник работника системы правосудия.

В ходе следствия было проведено 6 судебных биологических экспертиз, 3 компьютерно-технических экспертизы, судебно-медицинская экспертиза. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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