В конце недели в Красноярске потеплеет до +12°C

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается переменчивая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 21 апреля, синоптики прогнозируют до +3...+5°C. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный с порывами до 6 м/с.

В субботу, 22 апреля, потеплеет до +5...+7°C. Ближе к вечеру в городе похолодает до +3°C. Ветер стихнет до 3 м/с. Осадков в этот день не прогнозируется.

В ночь на воскресенье, 23 апреля, в Красноярске температура воздуха опуститься до -3°C. Однако уже днем метеорологи обещают до 12°C тепла. В этот день будет дуть холодный северо-восточный ветер с порывами до 4 м/с.

Более подробный прогноз погоды на предстоящие выходные вы можете посмотреть здесь. Добавим, что на следующей неделе синоптики прогнозируют до +17°C...+20°C.