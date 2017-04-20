Магазины по продаже сувениров Универсиады планируют открыть до конца года

Торговые точки, в которых будет продаваться лицензированная продукция Универсиады, откроются в Красноярске уже в 2017 году. Об этом на брифинге на Красноярском экономическом форуме сообщил генеральный директор «Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады-2019» Максим Уразов.

«В этом году мы откроем как он-лайн, так и офф-лайн магазины по продаже лицензированной продукции игр. Совершенно точно такие магазины появятся во всех знаковых местах Красноярска, таких как аэропорт, спортивные объекты», — рассказал Уразов.

В рамках КЭФ дирекция подписала два лицензионных договора — с ООО «Зорлу СНГ» (турецкая текстильная компания) и ООО «Верже».

По словам генерального директора «Зорлу СНГ» Бахадыра Шахина, у его компании уже есть опыт работы в качестве лицензиата Олимпиады в Сочи.

«Сотрудничество с Универсиадой-2019 мы, в первую очередь, расцениваем как поддержку спорта. В то же время это дополнительная возможность для продвижения нашего бренда», — отметил Шахин.

В категории «Защитные марки» отбор прошла компания «Верже», которая специализируется на высоких защитных технологиях и является изготовителем бланков ценных бумаг по лицензии Министерства финансов РФ. На всей сувенирной продукции Зимней универсиады 2019 года будут размещены защитные марки, которые подтвердят покупателям подлинность и качество.

Добавим, к настоящему моменту заключены договоры с компаниями по производству сувениров и пищевой продукции. В их числе — производители елочных и мягких игрушек («Бирюсинка» и «Алиса»), магнитов и аксессуаров для мобильных устройств («АртСтиль»), хлеба и кондитерских изделий («Красноярский хлеб» и «Краскон»), памятных жетонов и монет («Гознак») и др.

Прием заявок от потенциальных лицензиатов продолжается. Открыто более 15 категорий, среди которых канцелярские товары, народные промыслы, печатная продукция, посуда, ювелирные изделия и др.

Фото: пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019