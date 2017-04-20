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Житель Ачинска объявил в угон автомобиль из-за нежелания отдавать его банку

Главная Общество
Красноярск
15:55 20 Апреля 2017
транспорт, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Житель Ачинска, чтобы не отдавать свой автомобиль за долги банку, объявил его в угон. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Красноярскому краю.

Как пояснили в ведомстве, изначально мужчина получил кредит под залог своего автомобиля Opel Meriva. Однако платил он нерегулярно, а потом вообще перестал. 

«На момент обращения представителей банка в суд долг составлял 578 000 рублей. Суд постановил обратить взыскание на залоговое имущество», — пояснили в пресс-службе.

Сотрудники службы несколько раз приходили к должнику, но мужчина каждый раз находил отговорки. В последний раз он сказал, что автомобиль находится в угоне. Однако на следующий день приставы во время поездки по городу заметили на обочине угнанный автомобиль. Когда они подошли к машине, то обнаружили ее хозяина, меняющего колесо. Должник, не найдя, что ответить сотрудникам службы в свое оправдание, просто убежал, рассказали судебные приставы.

Сотрудник УФССП оформили документы при понятых и передали машину банку.

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