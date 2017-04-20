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На площадке «Сибирский плацдарм» обсудили стратегии развития Сибири

Главная Общество
Красноярск
14:55 20 Апреля 2017
тема: XIV Красноярский экономический форум
общество, экономика, экономический форум
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В первый день Красноярского экономического форума—2017 состоялось пленарное заседание «Сибирский плацдарм: время новых решений». На международном конгрессе обсуждались проблемы и перспективы развития Сибири и Дальнего Востока в условиях многополярного мира.

На конференции выступил председатель краевого Заксобрания Александр Усс. Он отметил особую роль Красноярского края в вопросах дальнейшего освоения Сибири. 

«Я уверен, что подъем российской экономики должен начаться именно с Сибири. Одним из важнейших составляющих развития регионов, входящих в состав СФО, является участие крупных промышленных компаний в самых разных отраслях экономики. Сегодня на молодежной площадке мы видели, как относятся флагманы экономики к экологическим проблемам. Они намерены бороться за экологию», — сказал парламентарий. 

Усс добавил, что в ближайшие  два года Красноярский край продвинется в решении экологических проблем. 

О роли СФУ в развитии Сибири рассказал ректор вуза Евгений Ваганов. 

«СФУ является драйвером социально-экономического развития регионов Сибири. С уверенностью скажу, что университет находится в центре принятия решений перспективных направлений», — прокомментировал Евгений Ваганов. 

Также ректор подчеркнул, что роль Красноярского экономического форума достаточно весома. Возможность собрать в краевом центре политических лидеров страны и руководителей крупного бизнеса работает не только на имидж региона, но и позволяет интенсифицировать экономические процессы во всей Сибири. Университет традиционно включается в работу экономического форума как в формате экспертного обсуждения, так и конкретных действий, например, открытия совместно с бизнесом R&D-центра.

На пленарном заседании вице-президент «Норникеля» рассказала  о долгосрочной инвестиционной программе компании, в том числе и об экологических мероприятиях.

«Участие компании «Норникель» на протяжении 80 лет заметно не только в Сибири, но и во всем мире. Такой обширный географический регион нельзя развивать отдельно от всей страны. Сибирь должна быть мощным драйвером. За последние три года мы вложили в экологию 60 млрд рублей и останавливаться на этом не намерены»,  — сказала Безденежных. 

Говоря о драйверах Сибири, вице-президент добавила, что  наличие транспортных и энергетических активов у «Норникеля» является стратегически важным фактором для Сибирского округа.

Безденежных также отметила роль компании в вопросах освоения Арктики и северных районов страны. Так, 20 апреля в рамках Красноярского экономического форума «Норникель» и СФУ откроют R&D центр. Создание лаборатории полностью профинансировал «Норникель». Общая сумма инвестиций составила 90 млн рублей.

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