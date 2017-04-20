20 апреля
Красноярск
погода +8 °C
курсы валют
56.18
 
€ 60.26
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярске сильный ветер оставил без света 62 дома

Главная Общество
Красноярск
13:51 20 Апреля 2017
общество, город, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
версия для печати Ico_print

​В Красноярске устраняют последствия сильного ветра. По информации пресс-службы мэрии, крупных аварий и происшествий в городе в минувшие сутки не зафиксировано. При этом в оперативную службу 005 поступило 2886 звонков от горожан (это почти на 1000 больше, чем в обычный день), 39 из них непосредственно касались последствий сильного ветра и дождя. 

В первую очередь выполнялись работы по обесточиванию оборванных проводов, восстановлению электроснабжения, обезвреживанию и ограждению наиболее опасных участков.

Из-за порывов ветра пострадали линии электропередач. Отключения электроэнергии коснулись домов как в частном секторе, так и в районах многоэтажной застройки. Без электричества оставались 26 домов в Ленинском районе и 36 в Октябрьском.

Кроме того, в городе было зафиксировано 7 поваленных деревьев, 11 обрывов проводов, 7 покосившихся опор (в том числе рекламных конструкций), 9 повреждений на кровлях, 1 упавший забор. Поступали жалобы на оборвавшиеся ветки и разметенный мусор. По всему городу ночью работали машины, которые занимались откачиванием воды. 12 единиц такой техники работает в городе и в дневную смену.

В данный момент специалисты продолжают обследование и объезд городской территории.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Военные самолеты устроят шоу над Красноярском в День Победы

Военные самолеты устроят шоу над Красноярском в День Победы

20 Апреля 2017 г.
Программа празднования события в Красноярске пока не опубликована
Новости Красноярска: Мэр поздравил красноярский ТЮЗ с успехом на «Золотой маске»

Мэр поздравил красноярский ТЮЗ с успехом на «Золотой маске»

20 Апреля 2017 г.
«Биндюжник и Король» стал лучшим спектаклем в оперетте/мюзикле
Новости Красноярска: На конкурс «Товарный знак года 2017» стали поступать первые заявки

На конкурс «Товарный знак года 2017» стали поступать первые заявки

20 Апреля 2017 г.
Прием заявок на участие в конкурсе продолжается до 15 мая
Новости Красноярска: В отделении скорой помощи в Красноярске скончалась 2-летняя девочка

В отделении скорой помощи в Красноярске скончалась 2-летняя девочка

20 Апреля 2017 г.
Родители не предъявляют врачам претензий
7 канал

Последний вулкан Сибири планируют сделать памятником природы

20 Апреля 2017 г.
Статус памятника должен защитить сопку от уничтожения
Новости Красноярска: КЭФ-2017 начал работу с молодежных мероприятий

КЭФ-2017 начал работу с молодежных мероприятий

20 Апреля 2017 г.
Молодежная площадка Красноярского экономического форума проводится с 2009 года
Новости компаний
20/04
Художники смогут нарисовать Богучанскую ГЭС
19/04
Сотрудники Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго присоединились к экомарафону En+ Group «360 минут»
18/04
В Емельяновском районе обесточены десятки энерговоров
18/04
Выработка Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго увеличилась на 27%
18/04
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «АВТОПАРТНЕР»
13/04
«Свинокомплекс «Томский» вновь подтвердил высокое качество своей продукции
13/04
Компания «Каравай» заняла первое место на чемпионате «Пекарь Сибири»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Студентка КрасГМУ в конкурсе красоты выиграла 200 тысяч на шопинг

Студентка КрасГМУ в конкурсе красоты выиграла 200 тысяч на шопинг

16 Апреля 2017 г.
В соревновании приняли участие 16 финалисток
Новости Красноярска: Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали декларации о доходах

Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали декларации о доходах

15 Апреля 2017 г.
Самый богатый представитель края в нижней палате парламента — Артур Чилингаров
Новости Красноярска: В Красноярск придут дожди с сильным ветром

В Красноярск придут дожди с сильным ветром

17 Апреля 2017 г.
Сухая погода ожидается только в субботу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.