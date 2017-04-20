В Красноярске сильный ветер оставил без света 62 дома

​В Красноярске устраняют последствия сильного ветра. По информации пресс-службы мэрии, крупных аварий и происшествий в городе в минувшие сутки не зафиксировано. При этом в оперативную службу 005 поступило 2886 звонков от горожан (это почти на 1000 больше, чем в обычный день), 39 из них непосредственно касались последствий сильного ветра и дождя.

В первую очередь выполнялись работы по обесточиванию оборванных проводов, восстановлению электроснабжения, обезвреживанию и ограждению наиболее опасных участков.

Из-за порывов ветра пострадали линии электропередач. Отключения электроэнергии коснулись домов как в частном секторе, так и в районах многоэтажной застройки. Без электричества оставались 26 домов в Ленинском районе и 36 в Октябрьском.

Кроме того, в городе было зафиксировано 7 поваленных деревьев, 11 обрывов проводов, 7 покосившихся опор (в том числе рекламных конструкций), 9 повреждений на кровлях, 1 упавший забор. Поступали жалобы на оборвавшиеся ветки и разметенный мусор. По всему городу ночью работали машины, которые занимались откачиванием воды. 12 единиц такой техники работает в городе и в дневную смену.

В данный момент специалисты продолжают обследование и объезд городской территории.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска