Военные самолеты устроят шоу над Красноярском в День Победы

В небе над Красноярском в День Победы пролетят военные самолеты и вертолеты, сообщают в пресс-службе Центрального военного округа.

«Вертолеты будут двигаться на высоте 150-200 м, самолеты — на высоте 300-450 м. Интервал между воздушными шеренгами во время прохождения над трибунами составит 40 секунд. Действия экипажей будет координировать подвижные пункты управления авиацией», — сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

При этом программа празднования события в Красноярске пока не опубликована.

Напомним, в прошлом году во время праздника над Красноярском пролетели истребители-перехватчики МиГ-31. В 2015 году на 9 Мая над городом также летала военная авиация.