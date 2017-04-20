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Военные самолеты устроят шоу над Красноярском в День Победы

Главная Общество
Красноярск
12:51 20 Апреля 2017
праздник, самолет, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В небе над Красноярском в День Победы пролетят военные самолеты и вертолеты, сообщают в пресс-службе Центрального военного округа.

«Вертолеты будут двигаться на высоте 150-200 м, самолеты — на высоте 300-450 м. Интервал между воздушными шеренгами во время прохождения над трибунами составит 40 секунд. Действия экипажей будет координировать подвижные пункты управления авиацией», — сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

При этом программа празднования события в Красноярске пока не опубликована.

Напомним, в прошлом году во время праздника над Красноярском пролетели истребители-перехватчики МиГ-31. В 2015 году на 9 Мая над городом также летала военная авиация.

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