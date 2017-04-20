Мэр поздравил красноярский ТЮЗ с успехом на «Золотой маске»

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил Красноярский театр юного зрителя с успешным выступлением в рамках национальной театральной премии «Золотая маска», сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Биндюжник и Король» в постановке Романа Феодори стал лучшим спектаклем в оперетте/мюзикле и получил приз за лучшую работу режиссера. Примечательно, что для красноярского ТЮЗа, как для драматического театра, мюзикл — не профильный жанр.

«Красноярцы гордятся, что благодаря целеустремленности, созидательной энергии, творческому вдохновению под руководством замечательного мастера театрального искусства Романа Николаевича Феодори вам удается с успехом реализовывать самые смелые и оригинальные проекты. Своим творчеством вы вносите огромный вклад в сохранение традиций театрального искусства, в представление Красноярского края и его столицы как крупного культурного центра страны», — поздравил коллектив театра Эдхам Акбулатов.

В минувшем году Красноярский ТЮЗ получил одну из двух специальных премий жюри. Спектакль «Алиsa» был отмечен как «яркий образец спектакля-феерии».

Российская Национальная театральная премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства. Также это театральный фестиваль, представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска