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На конкурс «Товарный знак года 2017» стали поступать первые заявки

Главная Общество
Красноярск
12:16 20 Апреля 2017
общество, происшествия
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Совсем недавно стартовал прием заявок на участие в ежегодном Всероссийском конкурсе «Товарный знак года 2017». Это мероприятие, седьмой раз проходящее в городе Красноярске и привлекающее участников со всей России, рассчитано на членов бизнес-сообщества, не равнодушных к судьбам своих компаний.

Красноярские компании активно принимают участие в конкурсе, уже 11 первооткрывателей подали заявку и представили товарный знак (голосование по ссылке).

Для того чтобы проголосовать за понравившегося участника, нужно на сайте конкурса znakgoda.ru перейти на вкладку «Голосование» и отдать свой голос при помощи авторизации через социальные сети. «На страницах в соцсетях при этом никакая информация не отобразится. Но если вы хотите проголосовать за один и тот же логотип дважды, придется разместить запись о том, что вы проголосовали, себе на стену. Результаты будут видны только тем, кто уже поддержал участников конкурса», — рассказали организаторы.

Напомним, прием заявок на участие в конкурсе продолжается до 15 мая.

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