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В отделении скорой помощи в Красноярске скончалась 2-летняя девочка

Главная Общество
Красноярск
11:03 20 Апреля 2017
общество, происшествия, дети, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске 2-летняя девочка скончалась в отделении скорой помощи на ул. Павлова. Информацию подтвердили в ГСУ Следственного комитета по краю.

Инцидент произошел 18  апреля — в  правоохранительные органы поступило сообщение о смерти ребенка в Кировском районе.

Следователи выяснили, что родители девочки заметили, что ребенок чувствует себя плохо, вызвали скорую помощь. Однако состояние ребенка  ухудшалось  на глазах, и  поскольку ребенок  страдал тяжелым врожденным заболеванием, родители приняли решение самостоятельно ехать в больницу.

К приезду в медучреждение девочка находилась в очень тяжелом состоянии, врачи проводили реанимационные мероприятия, но, несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.

Сейчас следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская  экспертиза для установления причины смерти ребенка. В ведомстве также отмечают, что родители не предъявляют врачам претензий.

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