Последний вулкан Сибири планируют сделать памятником природы

В Красноярском крае депутаты единогласно решили присвоить вулкану Черная сопка статус памятника природы. Публичные слушания прошли в поселке Зыково 19 апреля.

Напомним, решение сделать единственный в крае спящий вулкан особо охраняемой территорией приняли в правительстве края 14 апреля. Причиной стало обращение депутатов Заксобрания к губернатору — парламентарии сообщили, что территория сопки оказалась в руках у частных арендаторов, которые могут пользоваться ей по своему желанию. Право аренды передавалось из рук в руки, некоторые арендаторы умерли, а нынешних арендаторов отследить сложно.

Статус памятника должен защитить сопку от уничтожения. При этом такой статус должен быть присвоен объекту только после еще одних общественных слушаний в Красноярске.

Черная сопка (Кара-Даг) — вершина Торгашинского хребта, расположена в 8 км от Красноярска, в Березовском районе, на правом берегу реки Енисей рядом с селами Кузнецово, Лукино, Зыково. Считается, что это потухший около 1,5 млн лет назад вулкан, однако в Министерстве по делам чрезвычайных ситуаций России вулкан числится действующим.

На Черной сопке есть месторождение диорита — одной из самых твердых магматических пород на планете, используемой в строительстве. Вокруг горы есть несколько родников с водой, насыщенной минералами.