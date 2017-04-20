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КЭФ-2017 начал работу с молодежных мероприятий

Главная Общество
Красноярск
10:38 20 Апреля 2017
тема: XIV Красноярский экономический форум
общество, экономика, форум, экономический форум
Автор: Sibnovosti.ru
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В четверг, 20 апреля, начал свою работу Красноярский экономический форум - 2017. Традиционно первый день стартовал с молодежной площадки «Поколение-2030», которая посвящена построению модели «зеленого будущего».

Открыла работу первого дня КЭФ церемония подписания Экологической хартии Красноярского края. Обсуждение основных ее положений продолжится на пленарном заседании, модератором которого станет глава ассоциации менторов московской школы управления «Сколково» Михаил Хомич.

КЭФ-2017 начал работу с молодежных мероприятий

Участие в пленарной дискуссии примут заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, генеральный директор, председатель правления, член Совета директоров ОК «РУСАЛ» Владислав Соловьев, вице-президент – статс-секретарь – руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский Никель» Елена Безденежных, генеральный директор АО «Сибирская угольная энергетическая компания» Владимир Рашевский, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников, управляющий партнер ООО «СНМГ» (SNMG) Денис Терехов, тренер по экологичному образу жизни, основатель проекта «Зеленый драйвер» Роман Саблин.

Также в течение дня более 700 представителей молодежи на различных площадках обсудят вопросы экологического будущего России. Экспертами и тренерами первого дня КЭФ станут ведущие специалисты природоохранной сферы, авторы всероссийских эко-проектов, представители краевых и федеральных органов власти, промышленных корпораций, общественных экологических организаций, «зеленых» СМИ.

По результатам молодежного дня КЭФ будет сформирована резолюция, которая будет использоваться в последующие дни форума.

Напомним, молодежная площадка Красноярского экономического форума проводится с 2009 года.

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