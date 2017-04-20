На красноярских «Столбах» проснулись медведи

Сотрудники «Столбов» начали работы по учету численности бурых медведей, сообщили в пресс-службе заповедника.

На этой неделе во время очередных рейдов государственных инспекторов заповедника, были отмечены свежие следы косолапых. Хищники попали и в объектив фоторегистраторов, расположенных на заповедной территории. Также госинспекторы увидели двух медвежат на расстоянии 200 м.

«Первое пробуждение медведей обычно происходит в ранневесенний период, когда на реках еще не тронулся лед, снеговые запасы в горах большие, а ночные температуры поднимаются выше отметки в ноль градусов. Снежный покров — важнейший экологический фактор, влияющий на жизнедеятельность животных», — рассказали в пресс-службе заповедника.

По словам ведущего научного сотрудника заповедника «Столбы» Владимира Кожечкина, просыпается медведь обычно оттого, что в берлогу затекает вода от тающего снега.

«Зверь не любит сырости и покидает свое логово. В это время его привлекают открытые травянистые склоны «степные островки» и долины рек с первой зеленью трав», — отмечает эксперт.

В этом году, в связи с ранним потеплением в марте (дневные температуры поднимались до + 15 ͦ С), выход медведя из берлоги был отмечен в первой декаде апреля.

Весна — наиболее трудный период для медведей, крупные самцы агрессивны и встречи с ним крайне нежелательны.

Фото: пресс-служба заповедника