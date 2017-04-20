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У МВДЦ «Сибирь» во время проведения КЭФ ограничат движение

Главная Общество
Красноярск
07:53 20 Апреля 2017
перекрытия, дороги, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В районе красноярского МВДЦ «Сибирь» ограничат проезд и парковку, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, сегодня стартует Красноярский экономический форум. Для безопасности во время проведения мероприятия с 8 утра 20 апреля и до 16:30 22 апреля улица Октябрьская будет полностью закрыта для грузового транспорта.

Остановка и стоянка транспорта будет запрещена на улице Авиаторов (от дома номер 23 до ул.Октябрьская), а также во всех проездах, прилегающих к территории МВДЦ «Сибирь».

На участках будет выставлена соответствующая дорожно-знаковая информация.

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