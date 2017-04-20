«Росэлектроника» откроет в Красноярске центр по производству нанороботов

«Росэлектроника» планирует открыть в Красноярске Центр разработки передового электронного оборудования для диагностики, неврологии, хирургии, онкологии и других направлений медицины. Об этом заявил советник генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол.

Отдельным направлением работы станет разработка и производство бионанороботов для молекулярно-клеточной тераностики и систем экспресс-диагностики в онкологии.

В числе разработок, которые могут выйти в серийное производство в ближайшее время — технология, позволяющая в 3 раза быстрее заживлять хирургические швы и раны. Речь об аппарате вакуум-инстилляционной терапии, который способен долгое время поддерживать отрицательное давление у раны и позволяет избежать ежедневных перевязок.

«В основе этих и других продуктов лежат уникальные технологии на стыке медицины, физики и химии — они кажутся фантастикой, но это реальность, которая близко, — прокомментировал Сергей Сокол. - Есть положительные результаты лабораторных исследований, идут испытания, подтверждающие эффективность новых методик, созданы первые прототипы оборудования».

Дату открытия центра в холдинге пока не называют.

«Росэлектроника» — российский холдинг, образованный указом президента от 18 декабря 1997 года. С 2009 года входит в состав Государственной корпорации «Ростех». Доля акций ГК «Ростех» составляет 5,01%. Холдинг создан для консолидации предприятий радиоэлектронной промышленности, выработки единой научно-технической политики и стратегии развития, финансового оздоровления активов.