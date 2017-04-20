20 апреля
Красноярск
погода +4 °C
курсы валют
56.18
 
€ 60.26
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

«Росэлектроника» откроет в Красноярске центр по производству нанороботов

Главная Общество
Красноярск
07:35 20 Апреля 2017
общество, экономика, бизнес, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

«Росэлектроника» планирует открыть в Красноярске Центр разработки передового электронного оборудования для диагностики, неврологии, хирургии, онкологии и других направлений медицины. Об этом заявил советник генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол.

Отдельным направлением работы станет разработка и производство бионанороботов для молекулярно-клеточной тераностики и систем экспресс-диагностики в онкологии. 

В числе разработок, которые могут выйти в серийное производство в ближайшее время — технология, позволяющая в 3 раза быстрее заживлять хирургические швы и раны. Речь об аппарате вакуум-инстилляционной терапии, который способен долгое время поддерживать отрицательное давление у раны и позволяет избежать ежедневных перевязок.

«В основе этих и других продуктов лежат уникальные технологии на стыке медицины, физики и химии — они кажутся фантастикой, но это реальность, которая близко, — прокомментировал Сергей Сокол. - Есть положительные результаты лабораторных исследований, идут испытания, подтверждающие эффективность новых методик, созданы первые прототипы оборудования».

Дату открытия центра в холдинге пока не называют.

«Росэлектроника» — российский холдинг, образованный указом президента  от 18 декабря 1997 года. С 2009 года входит в состав Государственной корпорации «Ростех». Доля акций ГК «Ростех» составляет 5,01%. Холдинг создан для консолидации предприятий радиоэлектронной промышленности, выработки единой научно-технической политики и стратегии развития, финансового оздоровления активов. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В преддверии КЭФ прошла встреча с делегацией из КНР

В преддверии КЭФ прошла встреча с делегацией из КНР

19 Апреля 2017 г.
Китай входит в число крупнейших внешнеторговых партнеров Красноярска
Новости Красноярска: Накануне Экономического форума начал работу конгресс «Сибирский плацдарм»

Накануне Экономического форума начал работу конгресс «Сибирский плацдарм»

19 Апреля 2017 г.
Модератором пленарной части «университетского» дня выступил ректор СФУ
Новости Красноярска: У развязки на 2-й Брянской в Красноярске озеленяют территорию

У развязки на 2-й Брянской в Красноярске озеленяют территорию

19 Апреля 2017 г.
В мае рабочие приступят к покраске конструкций
Новости Красноярска: В Покровке прошли общественные слушания по созданию дендросада

В Покровке прошли общественные слушания по созданию дендросада

19 Апреля 2017 г.
Дендросад — это место для прогулок и отдыха
Новости Красноярска: Колонна «Бессмертного полка» пройдет в День победы по пр. Мира

Колонна «Бессмертного полка» пройдет в День победы по пр. Мира

19 Апреля 2017 г.
От Красноярского края заявлено 20 тысяч участников
Новости Красноярска: Красноярские эксперты нашли нитраты в питьевой бутилированной воде

Красноярские эксперты нашли нитраты в питьевой бутилированной воде

19 Апреля 2017 г.
6 из 13 образцов не соответствуют установленным нормам
Новости компаний
19/04
Сотрудники Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго присоединились к экомарафону En+ Group «360 минут»
18/04
В Емельяновском районе обесточены десятки энерговоров
18/04
Выработка Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго увеличилась на 27%
18/04
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «АВТОПАРТНЕР»
13/04
«Свинокомплекс «Томский» вновь подтвердил высокое качество своей продукции
13/04
Компания «Каравай» заняла первое место на чемпионате «Пекарь Сибири»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярск придут дожди с сильным ветром

В Красноярск придут дожди с сильным ветром

17 Апреля 2017 г.
Сухая погода ожидается только в субботу
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

15 Апреля 2017 г.
Мужчина был одет в черную кожаную куртку с блестящей молнией
Новости Красноярска: Суд разрешил застроить сквер на Предмостной площади

Суд разрешил застроить сквер на Предмостной площади

17 Апреля 2017 г.
Судебный процесс длился почти полгода
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.