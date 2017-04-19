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В преддверии КЭФ прошла встреча с делегацией из КНР

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Красноярск
18:30 19 Апреля 2017
тема: XIV Красноярский экономический форум
город, чиновники, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Первый заместитель главы города Андрей Игнатенко встретился с делегацией Народного Правительства Автономного района Внутренняя Монголия. Встреча прошла в преддверии Красноярского экономического форума.

Как отмечают в мэрии, Китай в течение последних лет стабильно входит в число крупнейших внешнеторговых партнеров Красноярска. Заключены соглашения с 6 городами Китая (Хэйхэ, Биньчжоу, Дацином, Харбином, Цицикаром и Чанчунем). Значительный результат приносит участие предприятий обеих сторон в крупных торгово-экономических мероприятиях. 

Также китайские города-партнеры, города-побратимы проявляют интерес и к культурно-образовательным и воспитательным мероприятиям Красноярска.

С приветственным словом выступил руководитель делегации – начальник Департамента коммерции Автономного района Внутренняя Монголия господин Сун Вэйдун. Он поблагодарил за теплый прием, отметив, что в Красноярске он впервые. 

«Многие китайские предприятия хотят работать на территории Красноярска и Красноярского края. В настоящее время регионы активно сотрудничают в области деревопереработки и сельского хозяйства. Однако есть еще большое пространство для дальнейшего сотрудничества, в том числе большой потенциал работы в области туризма — китайцы готовы посещать Красноярск с экскурсиями», — отметил господин Сун Вэйдун.

По словам заместителя мэра Маньчжурии господина Яо, их город готов к сотрудничеству в области сельского хозяйства. Особый интерес у них вызывает импорт красноярской пшеницы. По его мнению, есть большая возможность сделать совместные предприятия в области сельского хозяйства.

«Нас не может не радовать интерес туристов из Китая к Красноярску, — отметил Андрей Игнатенко, подводя итоги встречи, — Наш город уникальный. Прямо на его территории расположился природный заповедник Столбы. Сейчас развивается транспортная инфраструктура, строится новый терминал в аэропорте, чтобы туристам было как можно комфортнее».

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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