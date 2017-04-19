Накануне Экономического форума начал работу конгресс «Сибирский плацдарм»

В конгресс-холле Сибирского федерального университета 19 апреля открылся международный конгресс «Сибирский плацдарм: время новых решений».

Мероприятие проходит в рамках Красноярского экономического форума. Его организаторы — Сибирский федеральный университет, Фонд стратегических исследований «Сибирский клуб» при поддержке Правительства Красноярского края и Законодательного Собрания Красноярского края.

На протяжении нескольких лет на полях экономических форумов и образовательных конгрессов поднимается вопрос, какова роль университетов в ускорении процессов социально-экономического развития регионов. Все – и эксперты, и общество — давно согласились, что университет обязан быть в центре принятия решений о перспективных направлениях развития своих территорий. В числе принципиальных вопросов повестки пленарного заседания «Университеты – драйверы социально-экономического развития регионов Сибири» обсуждение моделей встраивания университетов в экономические процессы и механизмы их взаимодействия с различными социальными группами и сообществами.

Модератором пленарной части «университетского» дня выступил ректор СФУ, академик РАН Евгений Ваганов.

«Обычно, приводя пример качественные научно-образовательные центры, называют университеты Кремниевой долины, Университет Беркли в Калифорнии или университеты восточной Англии. Все они формировались по-разному, и многие, действительно, стали центрами развития целого региона. Не будем сравнить вложения, которые позволили это сделать, но и не будем забывать, что многие из них появились благодаря крупным государственным военным заказам. У российских, в частности сибирских университетов в этом смысле своя история, а, значит, должны быть несколько иные ориентиры», — уверен Евгений Ваганов.

Дискуссия развернулась вокруг образа современного университета и путей его создания. Методологи такой вуз условно называют «Университет 4.0».

По словам проректора Алтайского государственного университета Романа Райкина, для его формирования необходимо как минимум 3 ключевых детерминанты: высокая концентрация талантов, достаточная обеспеченность ресурсами и, наконец, эффективная система управления. Последнее в большей степени, подчеркнул докладчик, относиться к российским вузам.

Докладчики были единодушны, что в наше динамичное время происходит расслоение университетов – в зависимости от готовности к трансформациям они делятся на университеты фронтира, вузы первого и второго эшелона. Последние просто воспроизводят устоявшиеся форматы образования, тогда как вузы фронтира сами их создают.

«Такой университет должен дистанцироваться от обычной вузовской кухни: образовательные стандарты, часы, кафедры», — считает директор Центра стратегических исследований и разработок Валерий Ефимов.

Еще несколько существенных черт к образу ведущего университета, в частности экономической направленности, добавил Владимир Курешов, коммиссионер Европейского совета по бизнес образованию. По его убеждению выпускники такого вуза должны быть способны работать в мультикультурном пространстве и с людьми, находящимися в разных часовых поясах – именно так сегодня звучит запрос со стороны работодателей на будущих менеджеров и финансистов: «Более того… Чем дальше, тем больше хороший университет будет ориентироваться на запросы студентов, а не предлагать то, что имеется. Именно за студентами стоит выбор программ и компетенций».

В базовом докладе первого проректора СФУ Павла Вчерашнего прозвучала мысль об обязательной вовлеченности современного университета в решение задач социальной и культурно-просветительской направленности. В пример спикер привел Сибирский федеральный университет, который сегодня обеспечивает реализацию проектов сохранение культуры малочисленных народов севера, развития телемедицины, спутниковой и космической связь, технологий промышленного и гражданского строительства, ведёт вопросы организации транспортных магистралей и узлов, создания условий для расширения доступности получения качественных образовательных услуг в удалённых территориях.

«Активно участвуя во всех этих направлениях, СФУ стал полноценным институтом влияния в области экспертного сопровождения. Таким образом, глобальной задачей Сибирского федерального университета можно назвать реализацию макропроекта «Реиндустриализация Сибири», - рассказал Павел Вчерашний.

В завершение пленарного заседания Евгений Ваганов поделился опытом Сибирского федерального университета.

«Работая над программой развития, мы попробовали создать модель конкурентоспособного университета. В качестве целевой модели нами был определен Университет Альберты. Климатические условия, инфраструктура, масштаб этого университета сходны с нашими. В короткие сроки этот университет стал драйвером развития своей территории, концентрируя передовые научные исследования. Вероятно, это общий путь - проанализировав истории успеха, можно выделить основные разрывы, которым сибирским университетам предстоит преодолеть, чтобы достичь мирового уровня».

На заседаниях секций первого дня конгресса эксперты из академического и бизнес-сообществ обсудили вопросы развития сибирских агломераций, позиционирования агропромышленного комплекса Сибири, продвижение сибирских компаний на китайский рынок, управления человеческим капиталом (на примере Японии), получения инвестиций, снижения издержек и логистики в 21 веке.

По материалам пресс-службы СФУ