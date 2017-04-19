У развязки на 2-й Брянской в Красноярске озеленяют территорию

На развязке по ул. 2-ая Брянской до ул. Калинина начались работы в рамках гарантийных обязательств подрядчика.

Объект введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. Возведены эстакады и транспортные съезды с ул. 2-я Брянская, ул. Калинина и ул. Маерчака. Подключено наружное освещение, установлены шумозащитные экраны, обустроены лестничные сходы со стороны ул. Калинина.

При этом часть работ, не влияющих на характеристики безопасности, была перенесена на весенне-летний период 2017 года. Сегодня подрядчик приступил к работам по планировке прилегающей территории, установке бордюров и ограждений на транспортных кольцах.

Асфальтирование и восстановление покрытия будет производиться в ночное время, чтобы не мешать движению автомобилей.

В мае рабочие приступят к покраске конструкций и озеленению территории вокруг развязки. Все работы строители должны завершить до 1 июля .

В мэрии отметили, что контроль за реконструкцией ул. 2-ая Брянской со стороны администрации города ведется постоянно. В середине прошлого года по поручению ​​Эдхама Акбулатова на строительной площадке введен режим ежедневных проверок хода строительных работ.

По материалам пресс-службы админитсрации Красноярска