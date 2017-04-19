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В Покровке прошли общественные слушания по созданию дендросада

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Красноярск
17:20 19 Апреля 2017
общество, происшествия, культура, город, благоустройство
Фотография © admkrsk.ru
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Общественные слушания по созданию нового пространства «Дендросад» прошли в микрорайоне Покровский. Мероприятие открыл руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев:

«В новой Покровке практически отсутствуют места, где можно прогуляться. Есть дворы, наполненные детскими городками. Но полноценного парка пока нет. Надеюсь, что присутствующие оценят проект, и мы сможем обсудить детали и предложения нового сада».

Дендросад — это место для прогулок и отдыха, площадки для выгула собак и образовательные локации. Наполнят необычный сад порядка 50 видов различных деревьев, кустарники и цветники. Дендросад должен появиться между многоквартирными домами № 14 и № 16 по ул. Мужества. Общая площадь дендросада составит 1,2 га. На этой территории предусмотрены места для отдыха с амфитеатром, образовательная локация «аптекарский огород», а также места для прогулок и выгула собак. 

О том, какие виды растений можно будет встретить, прогуливаясь в  уникальном для Красноярска саду, присутствующим рассказала доцент кафедры дендрологии СибГАУ Татьяна Аксянова. Она отметила, что будущий сквер будет разделен на три участка: север, запад, восток. Кроме того при разработке концепции сквера учитывались и цветовые решения. Растения подобраны таким образом, чтобы цветовая схема сохранялась весь вегетационный период.

После завершения докладов слово взяли жители микрорайона. На встрече прозвучало порядка 20 вопросов. Жителей интересовало, что станет с автовладельцами, которым будет некуда ставить автомобили. Им была предложена парковка от застройщика.

«Проект имеет несколько этапов. В первую очередь будет сделана тропиночная сеть, затем — освещение и необходимые для высадки растений площадки. Впоследствии останется только пополнять дендросад растениями», — подчеркнул руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев.

Полностью реализовать проект планируется к 2019 году. Однако основная часть работ придется на 2017-2018 года.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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