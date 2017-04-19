Колонна «Бессмертного полка» пройдет в День победы по пр. Мира

В Красноярске 9 Мая пройдет ежегодная акция «Бессмертный полк». Колонна будет двигаться по проспекту Мира после праздничного шествия. Участники с портретами пройдут по центральной улице города до площади перед БКЗ. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель регионального штаба Общероссийского движения «Бессмертный полк России» Серафима Аксельрод.

«Планируем, что в этом году будет не меньше людей, чем в прошлом. Тогда в акции участвовали около 20 тысяч человек», — прокомментировала Серафима Аксельрод.

Акция закончится двухчасовым концертом перед Большим концертным залом. На основной площадке будут действовать интерактивные платформы.

Патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в 26 странах. Участники выйдут на площади городов и деревень с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.