19 апреля
Красноярск
погода +8 °C
курсы валют
56.18
 
€ 60.26
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Колонна «Бессмертного полка» пройдет в День победы по пр. Мира

Главная Общество
Красноярск
16:59 19 Апреля 2017
акция, красноярск, праздник, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске 9 Мая пройдет ежегодная акция «Бессмертный полк». Колонна будет двигаться по проспекту Мира после праздничного шествия. Участники с портретами пройдут по центральной улице города до площади перед БКЗ. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель регионального штаба Общероссийского движения «Бессмертный полк России» Серафима Аксельрод.

«Планируем, что в этом году будет не меньше людей, чем в прошлом. Тогда в акции участвовали около 20 тысяч человек», — прокомментировала Серафима Аксельрод.

Акция закончится двухчасовым концертом перед Большим концертным залом. На основной площадке будут действовать интерактивные платформы.

Патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в 26 странах. Участники выйдут на площади городов и деревень с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В преддверии КЭФ прошла встреча с делегацией из КНР

В преддверии КЭФ прошла встреча с делегацией из КНР

19 Апреля 2017 г.
Китай входит в число крупнейших внешнеторговых партнеров Красноярска
Новости Красноярска: Накануне Экономического форума начал работу конгресс «Сибирский плацдарм»

Накануне Экономического форума начал работу конгресс «Сибирский плацдарм»

19 Апреля 2017 г.
Модератором пленарной части «университетского» дня выступил ректор СФУ
Новости Красноярска: У развязки на 2-й Брянской в Красноярске озеленяют территорию

У развязки на 2-й Брянской в Красноярске озеленяют территорию

19 Апреля 2017 г.
В мае рабочие приступят к покраске конструкций
Новости Красноярска: В Покровке прошли общественные слушания по созданию дендросада

В Покровке прошли общественные слушания по созданию дендросада

19 Апреля 2017 г.
Дендросад — это место для прогулок и отдыха
Новости Красноярска: Красноярские эксперты нашли нитраты в питьевой бутилированной воде

Красноярские эксперты нашли нитраты в питьевой бутилированной воде

19 Апреля 2017 г.
6 из 13 образцов не соответствуют установленным нормам
Новости Красноярска: Старинный дом в центре Красноярска «закрыли» баннером

Старинный дом в центре Красноярска «закрыли» баннером

19 Апреля 2017 г.
Примечательно, что работы проводятся за день до старта КЭФ
Новости компаний
19/04
Сотрудники Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго присоединились к экомарафону En+ Group «360 минут»
18/04
В Емельяновском районе обесточены десятки энерговоров
18/04
Выработка Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго увеличилась на 27%
18/04
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «АВТОПАРТНЕР»
13/04
«Свинокомплекс «Томский» вновь подтвердил высокое качество своей продукции
13/04
Компания «Каравай» заняла первое место на чемпионате «Пекарь Сибири»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали декларации о доходах

Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали декларации о доходах

15 Апреля 2017 г.
Самый богатый представитель края в нижней палате парламента — Артур Чилингаров
Новости Красноярска: Студентка КрасГМУ в конкурсе красоты выиграла 200 тысяч на шопинг

Студентка КрасГМУ в конкурсе красоты выиграла 200 тысяч на шопинг

16 Апреля 2017 г.
В соревновании приняли участие 16 финалисток
Новости Красноярска: Пропавшего 14 лет назад мужчину нашли благодаря красноярским волонтерам

Пропавшего 14 лет назад мужчину нашли благодаря красноярским волонтерам

14 Апреля 2017 г.
Активисты благодарят всех, кто делал репосты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.