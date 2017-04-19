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Красноярские эксперты нашли нитраты в питьевой бутилированной воде

Главная Общество
Красноярск
16:39 19 Апреля 2017
эксперты, красноярск, вода, проверка, общество, нарушения
Автор: Sibnovosti.ru
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Эксперты красноярского ЦСМ нашли опасные соединения и нитраты в питьевой воде в бутылках. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

Для исследования специалисты отобрали 13 образцов воды от производителей из Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской, Липецкой, Омской, Свердловской, Иркутской областей, Хакасии, а также Казахстана. Цена бутылки — от 10 до 48 рублей на литр. Все образцы изучались в лаборатории ЦСМ и в Торгово-экономическом институте СФУ, где студенты вместе с преподавателями заваривали в воде чай. Итоги проверки подвела специальная комиссия.

Выяснилось, что некоторые образцы воды имеют отклонения от требований СанПиН и ГОСТ. В пяти из них установлено превышение допустимых норм по содержанию аммиака, в одном — занижение водородного показателя. В воде марки «Спасский собор» (Минусинск) найдено повышенное содержание нитратов. Образец торговой марки «Сибирский бор» (Омск) не соответствовал заявленным свойствам — по мнению экспертов, вода не является артезианской. В итоге оба образца сняли с рейтинговой оценки.

Лучшей была признана бутилированная питьевая вода торговой марки «Лель», набравшая 22,2 баллов. На втором месте — вода «Алтайский источник» (21,5), третья позиция — у «Морозовской» воды (21). Из 13 образцов более половины (7) соответствуют нормативам.

Кроме того, специалисты провели лабораторную экспертизу холодной водопроводной воды. Результаты были соотнесены с показателями со скважин «Водоканала». Вода исследовалась по 20 показателям. Нарушений и существенных изменений в ее составе эксперты не нашли и отметили, что она может конкурировать с бутилированной.

В ЦСМ добавили, что материалы рейтинговой оценки будут направлены в адрес предприятий-производителей воды и профильных ведомств.

Фото: Красноярский ЦСМ

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