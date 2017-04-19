19 апреля
Красноярск
погода +6 °C
курсы валют
55.98
 
€ 59.61
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Старинный дом в центре Красноярска «закрыли» баннером

Главная Общество
Красноярск
15:20 19 Апреля 2017
общество, красноярск, кэф, дом, здание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Старинный дом на перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Сурикова «закрыли» баннером, имитирующим классическую архитектуру. Плакат закрепляют на специальных «лесах», которыми обнесено здание.

На баннере указано, что дом является объектом культурного наследия «Ремесленная управа» и находится на реставрации. Заказчиком выступает АО «Исторический квартал». На объекте находятся несколько рабочих, которые устанавливают «леса» и монтируют плакат.

Примечательно, что работы проводятся перед началом Красноярского экономического форума, который стартует 20 апреля. Связано ли «украшение» старинного дома с проведением КЭФа, неизвестно.

Напомним, АО «Исторический квартал» было создано 27 августа прошлого года. Организация привлекает инвестиции в сохранение памятников культуры, расположенных в границах улиц Горького, Бограда, Декабристов и Карла Маркса. Главная цель общества — сохранить архитектурный облик, эстетику уникальных с точки зрения истории объектов города и в то же время придать им новое содержание.

Добавим, в этом году Красноярский экономический форум пройдет с 20 по 22 апреля под названием «Российская экономика: повестка 2018-2024». Основные мероприятия состоятся в МВДЦ «Сибирь».

Старинный дом в центре Красноярска «закрыли» баннером
Старинный дом в центре Красноярска «закрыли» баннером
Старинный дом в центре Красноярска «закрыли» баннером

Фото: Sibnovosti.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Этаж «Дома Франкфурта» в центре Красноярска отреставрируют за 658 тысяч рублей

Этаж «Дома Франкфурта» в центре Красноярска отреставрируют за 658 тысяч рублей

19 Апреля 2017 г.
Помещения будут использоваться под нужды агентства труда и занятости
Новости Красноярска: Назаровскую наркологию эвакуировали из-за банки с пельменями

Назаровскую наркологию эвакуировали из-за банки с пельменями

19 Апреля 2017 г.
Выяснилось, что пельмени принадлежат одному из пациентов
Новости Красноярска: Детсад в районе «Емельяново» закроют из-за строительства терминала

Детсад в районе «Емельяново» закроют из-за строительства терминала

19 Апреля 2017 г.
Учреждение попадает в санитарную зону аэропорта
Новости Красноярска: В Красноярске начался сбор подписей за референдум о строительстве храма на Стрелке

В Красноярске начался сбор подписей за референдум о строительстве храма на Стрелке

19 Апреля 2017 г.
Опрос о референдуме инициировала общественница Елена Уляшева
Новости Красноярска: Численность населения Красноярска ушла далеко за миллион

Численность населения Красноярска ушла далеко за миллион

19 Апреля 2017 г.
За год количество жителей увеличилось на 16 тысяч
Новости Красноярска: На юге Красноярского края проснулись бурые медведи

На юге Красноярского края проснулись бурые медведи

19 Апреля 2017 г.
Свежие следы животных найдены в парке «Ергаки»
Новости компаний
19/04
Сотрудники Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго присоединились к экомарафону En+ Group «360 минут»
18/04
В Емельяновском районе обесточены десятки энерговоров
18/04
Выработка Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго увеличилась на 27%
18/04
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «АВТОПАРТНЕР»
13/04
«Свинокомплекс «Томский» вновь подтвердил высокое качество своей продукции
13/04
Компания «Каравай» заняла первое место на чемпионате «Пекарь Сибири»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Циклон принесет в Красноярск сильные дожди и ветер

Циклон принесет в Красноярск сильные дожди и ветер

14 Апреля 2017 г.
Температура воздуха на выходных поднимется до +15°C
Новости Красноярска: В Красноярск придут дожди с сильным ветром

В Красноярск придут дожди с сильным ветром

17 Апреля 2017 г.
Сухая погода ожидается только в субботу
Новости Красноярска: Студента из Красноярска задержали за убийство спустя полтора года

Студента из Красноярска задержали за убийство спустя полтора года

14 Апреля 2017 г.
Молодой человек учился на первом курсе вуза
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.