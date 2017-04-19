Старинный дом в центре Красноярска «закрыли» баннером

Старинный дом на перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Сурикова «закрыли» баннером, имитирующим классическую архитектуру. Плакат закрепляют на специальных «лесах», которыми обнесено здание.

На баннере указано, что дом является объектом культурного наследия «Ремесленная управа» и находится на реставрации. Заказчиком выступает АО «Исторический квартал». На объекте находятся несколько рабочих, которые устанавливают «леса» и монтируют плакат.

Примечательно, что работы проводятся перед началом Красноярского экономического форума, который стартует 20 апреля. Связано ли «украшение» старинного дома с проведением КЭФа, неизвестно.

Напомним, АО «Исторический квартал» было создано 27 августа прошлого года. Организация привлекает инвестиции в сохранение памятников культуры, расположенных в границах улиц Горького, Бограда, Декабристов и Карла Маркса. Главная цель общества — сохранить архитектурный облик, эстетику уникальных с точки зрения истории объектов города и в то же время придать им новое содержание.

Добавим, в этом году Красноярский экономический форум пройдет с 20 по 22 апреля под названием «Российская экономика: повестка 2018-2024». Основные мероприятия состоятся в МВДЦ «Сибирь».

Фото: Sibnovosti.ru