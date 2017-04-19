Этаж «Дома Франкфурта» в центре Красноярска отреставрируют за 658 тысяч рублей

На сайте госзакупок объявлены торги на реставрацию этажа «Дома Франкфурта» в центре Красноярска.

Объект культурного и исторического наследия «Дом Франкфурта» расположен по адресу проспект Мира, 57. Здание было построено в самом конце XIX века, а затем перестроено в 1911 году. В нем находился первый в Красноярске книжный магазин, а затем — меховая лавка мещанина Франкфурта, откуда пошло и название дома. Здание несколько раз страдало от пожаров, а на его месте даже планировали выстроить торговый комплекс.

Согласно аукционной документации, на третьем этаже здания необходимо отреставрировать несколько помещений, заменить в них оконные проемы, установить пожарную сигнализацию, обновить системы отопления.

Помещения будут использоваться под нужды агентства труда и занятости населения, которое и является заказчиком работ. Начальная цена работ — 658 767 руб., источником финансирования является краевой бюджет. Аукцион пройдет 28 апреля.

Фото: ookn.ru