Назаровскую наркологию эвакуировали из-за банки с пельменями

Отделение наркологии Назарова эвакуировали из-за подозрительного предмета. Позже выяснилось, что причиной тревоги стала банка с пельменями. О курьезном инциденте рассказал местный портал «Назарово-Онлайн».

Утром 19 апреля сотрудники наркологии обнаружили около запасного выхода подозрительный пакет, в котором лежал сверток из плотной бумаги. Медики сразу сообщили о находке руководству и правоохранителям. Приехавшие полицейские оцепили здание и приступили к эвакуации.

Всех больных и медицинский персонал перевели в соседнее здание, как того требует инструкция. Всего из помещения наркологии были выведены 8 пациентов и 10 сотрудников.

Во время эвакуации один из пациентов подошел к полицейским и признался, что пакет принадлежит ему. Мужчина пояснил, что хранил у дверей банку с пельменями, чтобы они не испортились. Почему он не пользовался холодильником, неизвестно.

«Назарово-Онлайн» отмечает, что из-за курьезной ситуации сразу несколько спецслужб города были подняты по тревоге.