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Детсад в районе «Емельяново» закроют из-за строительства терминала

Главная Общество
Красноярск
12:25 19 Апреля 2017
общество, красноярск, детсад, аэропорт, емельяново, закрытие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Детский сад в районе аэропорта «Емельяново» будет закрыт из-за строительства нового терминала. Учреждение планируется ликвидировать до конца мая. Об этом сообщает «Проспект Мира».

В пресс-службе «Емельяново» отметили, что здание детского сада принадлежит «Центру транспортной логистики», но им на правах аренды распоряжается администрация Емельяновского района. Учреждение находится напротив нового терминала и попадает в его санитарную зону, из-за чего и было принято решение о закрытии. При это в «Емельяново» заверили, что аэропорту «небезразлична данная ситуация».

«Почти половина воспитанников детского сада являются детьми сотрудников аэропорта. Аэропорт оказывает максимальное содействие и участвует в работе комиссии для координации процесса и учета интересов работников», — прокомментировали в пресс-службе «Емельяново».

По данным администрации Емельяновского района, воспитанники детсада являются 66 детей, около трети которых приезжают из райцентра. После закрытия большинство дошкольников переведут в детсады Емельяново.

Напомним, площадь нового пассажирского терминала составит более 50 тысяч кв. метров. Уже начата внутренняя отделка терминала и установка технологического оборудования: лифтов и эскалаторов. Во втором квартале 2017 года начнется сборка системы обработки и сортировки багажа.

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