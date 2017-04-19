В Красноярске начался сбор подписей за референдум о строительстве храма на Стрелке

Красноярцы собирают подписи под петицией за референдум по вопросу строительства храма на Стрелке. Горожане требуют провести опрос, на котором можно высказаться за или против строительства религиозного сооружения.

Ранее обсуждение проблемы инициировала общественница Елена Уляшева. В одной из соцсетей она опубликовала письмо к депутатам.

«Продавливание мэрией и епархией строительства Собора на Стрелке любой ценой, невзирая на мнение горожан, красноярцы расценивают как агрессивную клерикализацию Красноярского края. Это опасная тенденция, потому как у клерикализации, как показывает исторический опыт, есть единственное следствие - антиклерикализация. И она тоже может быть агрессивной. Своим непродуманным навязчивым вторжением в общественную и политическую жизнь церковь теряет даже ту часть своей паствы, которая, хоть и не являясь воцерковленной, исповедует православное христианство.», ­— говорится в описании к петиции.

Референдум предлагается провести по двум вопросам: необходимость восстановления храма и уместность строительства. По мнению активистов, выделенные деньги можно потратить на реставрацию больниц и детских домов в Красноярске. Сейчас правозащитница собирает подписи горожан, после чего попросит депутатов Горсовета обсудить вопрос на сессии.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы был возведен в Красноярске в 1845-1861 годах и являлся самой крупной православной церковью в Сибири. В 1936 году храм был уничтожен властями. Идея возрождения кафедрального собора в Красноярске обсуждается с 1990-х годов.