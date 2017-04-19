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Численность населения Красноярска ушла далеко за миллион

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Красноярск
10:57 19 Апреля 2017
рост, город, люди, население, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Количество жителей в Красноярске увеличилось на 16 тысяч за год и к настоящему моменту составило 1 млн 83 тысячи 794 человека. Об этом сообщили в Красноярскстате. Статистики отмечают, что население стабильно увеличивается за счет миграционных движений и естественного прироста.

Численность населения Красноярска ушла далеко за миллион

Красноярский край — самый крупный регион на территории Сибири и Дальнего Востока по численности населения. В последнее десятилетие в крае наблюдаются естественный и миграционный прирост, увеличение продолжительности жизни, рост численности населения в зоне влияния Красноярской агломерации. Численность населения края на 1 января 2017 года составляла 2 866 490 человек. В том числе 2,2 млн человек (77%) проживало в городской местности; 660,5 тыс. человек (23%) — в сельской местности.

Красноярск стал городом-миллионником в апреле 2012 года. Таким образом, население краевого центра за 5 года выросло на 83 тыс. человек.

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