19 апреля
Красноярск
погода +3 °C
курсы валют
55.98
 
€ 59.61
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

На юге Красноярского края проснулись бурые медведи

Главная Общество
Красноярск
10:53 19 Апреля 2017
парк, звери, медведь, общество, в красноярском крае
Источник: Енисей
версия для печати Ico_print

На юге Красноярского края проснулись бурые медведи. Свежие следы хищника обнаружены в природном парке «Ергаки».

Сотрудники парка нашли след медведя в южной части охраняемой территории, где снег практически растаял. Специалисты говорят, что особой опасности зверь пока не представляет, обитая лишь около своих берлог. Метровый мокрый снег не дает ему передвигаться в центральную часть, где находятся туристические базы.

«Медведь проснулся однозначно, но ввиду того, что снега у нас еще много, держится в районе берлог. Далеко не ходит — рядышком, рядышком. Но буквально еще неделя с такой погодой. Снег сядет — и все. И пойдет. И будет ходить везде», — говорит участковый госинспектор парка «Ергаки» Алексей Пахилюк.

После пробуждения и выхода из берлоги медведи очень хотят есть. Сейчас они питаются в основном растениями, которые есть только на солнцепеках, а также муравьями и муравейниками. Согласно подсчетам отдела экологического просвещения, сейчас в парке водится около 400 медведей. Обитают они в долине реки Ус.

Пока случаев нападения косолапых на человека на территории парка «Ергаки» не зарегистрировано. Однако для туристов существует другая опасность — снежные лавины. Масса снега на склонах Западного Саяна может сойти в любой момент.

Сотрудники МЧС рекомендуют любителям прогулок по тайге перед выходом на маршрут ознакомиться с техникой безопасности и правилами поведения в дикой природе. Эксперты, в свою очередь, предполагают, что количество медведей в этом году может значительно увеличиться из-за лесных пожаров в Туве.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Численность населения Красноярска ушла далеко за миллион

Численность населения Красноярска ушла далеко за миллион

19 Апреля 2017 г.
За год количество жителей увеличилось на 16 тысяч
Новости Красноярска: Красноярское сообщество «Белый клык» заблокировали за подозрительные сборы

Красноярское сообщество «Белый клык» заблокировали за подозрительные сборы

19 Апреля 2017 г.
Администрация соцсети «ВКонтакте» требует официально зарегистрировать группу
Новости Красноярска: Госдума предложила лишать гражданства РФ за терроризм

Госдума предложила лишать гражданства РФ за терроризм

19 Апреля 2017 г.
Совет Федерации заявил, что готов поддержать инициативу депутатов
Новости Красноярска: Имущество красноярской плодово-ягодной станции уйдет с молотка

Имущество красноярской плодово-ягодной станции уйдет с молотка

19 Апреля 2017 г.
Стоимость единого лота составляет 913,1 млн рублей

Кредитный потребительский кооператив СОВЕТ

19 Апреля 2017 г.
Кредитный потребительский кооператив СОВЕТ - эффективная защита ваших сбережений от инфляции
Новости Красноярска: В Красноярске утвердили список дворов, которые благоустроят в 2017 году

В Красноярске утвердили список дворов, которые благоустроят в 2017 году

18 Апреля 2017 г.
На работы направят более 330 млн рублей
Новости компаний
19/04
Сотрудники Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго присоединились к экомарафону En+ Group «360 минут»
18/04
В Емельяновском районе обесточены десятки энерговоров
18/04
Выработка Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго увеличилась на 27%
18/04
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «АВТОПАРТНЕР»
13/04
«Свинокомплекс «Томский» вновь подтвердил высокое качество своей продукции
13/04
Компания «Каравай» заняла первое место на чемпионате «Пекарь Сибири»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Циклон принесет в Красноярск сильные дожди и ветер

Циклон принесет в Красноярск сильные дожди и ветер

14 Апреля 2017 г.
Температура воздуха на выходных поднимется до +15°C
Новости Красноярска: В Красноярск придут дожди с сильным ветром

В Красноярск придут дожди с сильным ветром

17 Апреля 2017 г.
Сухая погода ожидается только в субботу
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

15 Апреля 2017 г.
Мужчина был одет в черную кожаную куртку с блестящей молнией
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.