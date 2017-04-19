Госдума предложила лишать гражданства РФ за терроризм

Лидеры четырех парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект о лишении российского гражданства осужденных за преступления террористического характера. Документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

Из пояснительной записки следует, что действующее российское законодательство не предусматривает подобной практики. Отмечается, что власти хотят лишать гражданства тех, кто приобрел его не по рождению, а получил на каких-то других основаниях.

Совет Федерации заявил, что готов поддержать инициативу депутатов.

«Уверен, что законопроект найдет поддержку не только в парламенте, но и в обществе. Совет Федерации рассмотрит оперативно и, убеждён, поддержит законопроект», — цитирует главу комитета палаты по обороне и безопасности Виктора Озерова РИА «Новости».

В Госдуме также подчеркнули, что принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов бюджета.

12 апреля президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир 24» допустил отмену решений о предоставлении гражданства лицам, причастным к терроризму. Напомнив, что в соответствии с Конституцией России, гражданства никого лишить нельзя, он отметил: «Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства».