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Красноярское сообщество «Белый клык» заблокировали за подозрительные сборы

Главная Общество
Красноярск
09:59 19 Апреля 2017
интернет, сайт, группа, животные, общество, благотворительность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярскую группу помощи бездомным животным «Белый клык» заблокировали в соцсети «ВКонтакте» с формулировкой «за подозрительные сборы на благотворительные нужды». Дело в том, что администрация социальной сети требует официально зарегистрировать группу. Это значит, что зоозащитники должны предоставить документы и чеки на лечение животных. Причем финансовые отчеты необходимы за несколько лет работы организации.

«Мы не были официально зарегистрированы и собирали большие суммы. Это их беспокоит. Сейчас подали документы на регистрацию.  Бюрократия непонятная. Чеки выслали ВК, но чего-то может не хватает. Но мы готовы найти. Мы ждем проверки наших чеков. Они сказали, что это займет время», — рассказала администратор группы Анастасия Фишова корреспонденту «СТС-Прима».

Когда именно группа, в которой состоят 10 тысяч подписчиков, снова начнет работу — неизвестно.  Чтобы официально зарегистрировать сообщество, необходимо регулярно размещать на странице финансовые отчеты, отправить администрации соцсети копию свидетельства регистрации, а также выписку из единого реестра юридических лиц.

Отметим, что другая благотворительная группа — «Верность» прошла проверку одной из первых. 

Красноярское сообщество «Белый клык» заблокировали за подозрительные сборы

Фото: скриншот «ВКонтакте»

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