«Чадоград» поможет детям-сиротам выбрать будущую профессию

Детский город профессий «Чадоград» и парк развлечений «Мегалэнд», при поддержке благотворительного фонда «Счастливые дети», посетили дети, оставшиеся без попечения родителей. В рамках сотрудничества представители двух организаций помогли детям-сиротам познакомиться с различными специальностями и определиться, в каких профессиях они смогут реализовать себя.

Психологи отмечают, подготовка сирот к трудовой деятельности является очень сложной. Важно дать детям возможность самим выбрать профессию, развить в них интерес к труду. Специалисты утверждают, что не у всех воспитанников детских домов развиты такие качества как коммуникабельность и способность работать в команде.

Для успешной адаптации в новой среде детский город профессий «Чадоград» организовал посещение воспитанников детского дома, чтобы дети могли «изнутри» посмотреть на ту или иную профессию.

Перед специалистами стояла задача сформировать работников нового типа, с хорошо развитыми коммуникативными и организаторскими навыками. Детей нужно было научить набирать опыт, необходимый для самостоятельной жизни. Ведь часто после выпуска из детских домов сироты не имеют знаний, необходимых для социальной интеграции.

После первых занятий в «Чадограде» дети начали делать первые успехи. Мальчикам понравилось работать спасателями и полицейскими, а девочкам приглянулись профессии, связанные с красотой.

Отметим, что социальный проект «Чадограда» и партнеров будет реализовываться и в дальнейшем. Все детские дома Красноярска смогут посетить детский город профессий.

«Чадоград» — это детский город в миниатюре. Здесь есть улицы и здания, больница, мэрия, почта, телецентр, полиция, пожарная часть, автодром и даже аэродром с настоящим самолетом. По соседству с «Чадоградом» расположен «Мегалэнд» — суперсовременный парк развлечений. Здесь есть экстрим-парк — «веревочные джунгли», где дети смогут испытать себя на ловкость и выносливость, преодолевая разнообразные канатные трассы высотой от 50 см до 12 м над уровнем пола. Помим этого в «Мегалэнде» присутствует и традиционная развлекательная часть из лабиринта, обширного парка игровых автоматов. В парке есть уютная пиццерия, где можно устроить праздничный банкет.

«Чадоград» и «Мегалэнд» находятся на 3 этаже ТРЦ «Планета» (вход рядом с магазином «Спортмастер»).

Фото: город профессий «Чадоград»

По материалам города профессий «Чадоград»