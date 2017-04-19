Имущество красноярской плодово-ягодной станции уйдет с молотка

Имущество красноярского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) продадут на аукционе. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Сибирь».

По данным издания, на торги выставлен комплекс зданий на ул. Азовской и ул. Минусинской (район плодово-ягодной станции в Ветлужанке), инженерные коммуникации и даже растения (яблоня, груша, слива и другие). Кроме того, с молотка уйдет различная техника и оборудование.

Первоначальная стоимость лота — 913,1 млн рублей. Проведение торгов намечено на 13 мая. По данным специализированного портала Tenderguru.ru, победитель должен предоставить 20% залога.

ФГУП «Красноярское» РАСХН в 2011 году подало документы на признание себя банкротом. Конкурсное производство было введено в марте 2012 года. По некоторым данным, организация задолжала своим сотрудникам 683 тысяч рублей.

В 2013 году к депутатам Законодательного собрания обратился председатель Красноярского союза садоводов Валерий Гладчук, который попросил сохранить станцию. По словам специалиста, объект носит стратегический характер для 226 тысяч садоводов.