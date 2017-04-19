«Сезон охоты»: что нужно знать об угрозе клещей

Этот год подарил красноярцам не только раннюю весну, но и огромное количество клещей. Причем не только в лесу, но и в черте города.

По данным кафедры инфекционных болезней Красноярского медицинского университета, Красноярский край является крупнейшим в стране природным очагом клещевых инфекций. Заболеваемость этими инфекциями примерно в 5-6 раз превышает среднероссийские показатели, однако в самом Красноярске до недавнего времени обитали лишь таежные клещи, переносящие вирус энцефалита. При этом места их обитания, как правило, были весьма локализированы — заповедник «Столбы» и остров Татышев.

Ситуация изменилась в 2010 году — тогда Роспотребнадзор впервые объявил о степных клещах (особи Dermacentor) на пустырях близ спальных районов Красноярска. От таежных клещей, которые традиционно обитают в лесных зонах города, степные отличаются размером и окраской: они в 1,5-2 раза больше своих таежных собратьев. Этот тип клещей способен жить и размножаться даже в городских газонах.

Чем опасны клещи?

От 18 до 30 % степных клещей инфицированы сибирским тифом, который при своевременном выявлении можно без труда вылечить. Гораздо опаснее укусы таежных клещей, которые переносят множество инфекций, опасных для человека.

Самые распространенные в России болезни, передаваемые таежными клещами — энцефалит и лаймская болезнь (боррелиоз). Обе болезни могут привести к тяжелой инвалидности и даже смерти. Лаймская болезнь достаточно успешно лечится, особенно на ранних стадиях. Клещевой энцефалит лечат большими дозами иммуноглобулина, и при своевременном использовании этот метод достаточно эффективен — препарат не излечивает человека мгновенно, но снижает вероятность тяжелых неврологических последствий и смертельного исхода. От энцефалита вакцина есть, а от лаймской болезни проверенной вакцины нет — и вряд ли такая появится в ближайшем будущем.

Фото: НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора

При этом красноярцы не застрахованы от того, чтобы не «подцепить» таежного клеща в черте города. Паукообразные могут оказаться и в центре, если их на себе принесут собаки или птицы.

Вам показалось, что клещей с каждым годом все больше?

Возможно, так оно и есть. Три года назад по поводу укусов клещами в медицинские организации страны обратились 410 тысяч пострадавших, в позапрошлом году — 440 тысяч; а в прошлом — 530 тысяч человек. Точная причина нашествия клеща ученым неизвестна. Две рабочие версии проверки не выдержали. По мнению специалистов, на увеличение популяции иксодовых клещей никак не повлияли снижение интенсивности сельского хозяйства и соответственное прерывание регулярного внесения в экосистему минеральных удобрений, равно как и запрет на сжигание прошлогодней травы в полях и вокруг населенных пунктов.

Как уберечься от клещей?

Вакцинация — самая эффективная защита от энцефалита, однако она не защищает от укуса клеща. Большинство профильных ведомств (российских и зарубежных) первым делом советуют держаться подальше от лесов, кустов и зарослей высокой травы. Необходимо правильно одеваться, использовать репелленты (средства от клещей) и регулярно осматриваться.

Самыми опасными месяцами, когда клещи наиболее активны, являются май и июнь, хотя вспышки активности бывают и в конце лета. Самые опасные места — мелколесье лиственных пород деревьев — молодые березняки и осинники, опушки и участки леса с высокой травой. Гораздо менее опасны хвойные леса, особенно если в них мало травы.

Противоклещевая обработка парков и зон отдыха, фото: Игорь Зарембо / РИА «Новости»

Низкая влажность и высокая температура — это плохо для клеща. Оптимальные условия для него — это температура плюс 20 градусов и 80 процентов влажности. В противном случае он переживает неблагоприятные условия в подстилке.

«Вопреки распространенному мнению, клещи не падают с деревьев и не прыгают, — рассказывает старший научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт. — Они охотятся с травы или с кустов. Охотятся и личинки, и нимфы, и взрослые особи, но к человеку присасываются в основном последние. Клещ залезает на травинку, тремя парами лап держится за нее, а передние лапы поднимает кверху, словно молится. На кончиках передних лап в наличии целый механизм для захвата жертвы: набор крючков и присосок. В выборе хозяина клещи совершенно не привередливы. Реагируют на тепло».

Специалисты рекомендуют приобрести специальную одежду, уже обработанную акарицидным составом.

Одежда должна быть светлой и однотонной, чтобы клещ на ней был заметен. Если вы собираетесь в зону активности клещей, брюки должны быть заправлены в носки, рубашка должна быть на молнии и заправлена в брюки, манжеты — прилегать к запястьям.

Укусил клещ — что делать?

Нужно как можно быстрее удалять кровососа — чем дольше процесс присасывания, тем бóльшая доза возбудителя болезни может попасть в организм, говорят в Роспотребнадзоре.

Укус незаразного клеща не опасен, но может вызвать аллергию. Удаляем, не оставляя хоботка. Касаться клеща незащищенными пальцами нельзя — поэтому захватываем его пинцетом или пальцами в хирургических перчатках либо обернутыми чистой марлей как можно ближе к хоботку и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, поворачиваем тело вокруг оси. Можно воспользоваться ниткой — завязать ее в узел как можно ближе к хоботку и вытащить клеща, медленно раскачивая и подтягивая вверх. Убедитесь в том, что клещ удален вместе с хоботком.

Фото: Игорь Зарембо / РИА «Новости»

После удаления клеща руки надо вымыть, а ранку обработать антисептиком. Если при извлечении клеща оторвалась его головка, имеющая вид черной точки, место присасывания надо протереть ватой или бинтом, смоченными спиртом, а затем удалить головку стерильной иглой. Клеща необходимо отправить на исследование в лабораторию или инфекционную больницу или же сжечь/залить кипятком.

А можно ли уничтожить клещей как вид?

Единственный препарат, способный гарантированно уничтожать клещей с обработанных территории, — дихлордифенилтрихлорэтан, более известный как ДДТ, запрещен 30 лет назад, так как очень плохо разлагается и накапливается в растениях и организмах. С тех пор популяция этих членистоногих стабильно разрастается.

В лабораторных условиях клещи обычно проявляют несвойственную им вялость, лишая правдоподобности исследования по эффекту воздействия средств защиты. Попытки создать специализированные бактериальные препараты, уничтожающие личинок клещей, закончились провалом.

Вероятность, что клещи сами передохнут, например, от голода, тоже стремится к нулю. Взрослый клещ может прожить без еды более 9 месяцев. Всего клещи живут 2 года, но в условиях отсутствия пищи или тепла они впадают в диапаузу и могут проспать 7-8 лет. Донорами клещей служат 200 видов диких животных, птицы, домашний скот, кошки и собаки, а также люди.

«Как и любой биологический вид он стремится созранить себя. Даже если мы примем какие-то меры кардинальные, все равно биологический вид будет адаптироваться к любым условиям — будет видоизменяться», — считает заместитель главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю Галина Дмитриева.

Будьте бдительны!

В заключение традиционно перечислим самые опасные места в Красняорске, где нас поджидает опасный клещ. В краевом Роспотребнадзоре представили целый список опасных мест обитания клещей: на правобережье Красноярска — гора у станции Енисей, территории у речки Базаиха, у парков «Роев ручей» и «Бобровый лог», а также в пос. Водники и Торгашино; на левом берегу — Николаевская сопка, Плодово-ягодная станция, «Ветлужанка», Академгородок, Студгородок и окрестности ул. Ястынская и Абытаевская. Ну, в целом, как говорится, в среднем по больнице, клещи заражают хоть чем-нибудь каждого 20-го донора. Не попадайтесь.