В Емельяновском районе обесточены десятки энерговоров

В 11 населенных пунктах Емельяновского района прошли масштабные рейды по поиску фактов безучетного и бездоговорного энергопотребления. 80 сотрудников филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Красноярскэнерго» в течение трех дней проверяли физических и юридических лиц.

— По законодательству мы ежегодно должны проверять всех наших потребителей. Мы должны знать правильно ли работают их приборы учета, корректно ли идет потребление электрической энергии, — отметил заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала Антон Стрельников. — Как правило, несанкционированное подключение потребителей резко снижает качество электроснабжения. Поэтому такие рейды, в том числе позволяют повысить энергоснабжение, надежность нашей энергосистемы и в целом оказывают положительное влияние на работу токоприемников.

Общая сумма актов по результатам рейдов — 3 610 063 киловатт-часов, что в рублях – больше 5 млн. Электричество в отключенные за нарушение закона объекты вернется только после оплаты счетов. Если же в установленные сроки долг не будет уплачен, дело передается в суд, где будет определена сумма штрафа. Для физических лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч. За 2016 год по Красноярскому краю выявлено более полутора тысяч фактов незаконного энергопотребления. Потери по филиалу «Красноярскэнерго» — 1,8 млрд киловатт-часов — это почти 4 млрд рублей, которые компания заплатила за тех потребителей, которые расхищают электроэнергию.

На сегодняшний день самой действенной мерой борьбы с энерговоровством является установка системы АИИС КУЭ — современных приборов учета, которые позволяют максимально корректно учитывать объем переданной электроэнергии. Филиал устанавливает их в районах с самым большим уровнем потерь, тем самым пытаясь снизить количество неплательщиков. Система состоит из двух частей — одна из них устанавливается на опоре, другая вручается потребителю. Данные передаются автоматически: потребление каждого отдельного физического или юридического лица находится на постоянном контроле энергетиков.

Также в рамках трёхдневного рейда также были подведены итоги конкурса среди инспекторов и электромонтеров. Лучшими по поиску неплательщиков оказались сотрудники красноярского отдела инспекционного контроля, на втором месте – инспекторы из «Южно-восточных электрических сетей», на третьем – сотрудники производственного отделения «Восточные электрические сети».

Просим жителей сообщать о фактах воровства электроэнергии по телефону 8-800-1000-380 или оставлять сообщения на сайте стоп-энерговор.рф. Звонок бесплатный, конфиденциальность гарантирована.