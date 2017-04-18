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В Красноярске утвердили список дворов, которые благоустроят в 2017 году

Главная Общество
Красноярск
16:14 18 Апреля 2017
ремонт, благоустройство, город, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске утвержден список дворов, в которых проведут работы по благоустройству в 2017 году в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды».

«К программе по благоустройству дворовых территорий  первоначальный интерес проявили почти 2000 домов, но заявка подается самими жителями. Это означает, что в этом доме должно пройти свое собрание, на котором определяется, какие виды работ хотят выполнить жители, какова доля их софинансирования. В итоге заявки подали 406 домов», — рассказал депутат Законодательного собрания Алексей Клешко.

На очередном заседании общественной комиссии была представлена информация  об анализе проведенного конкурса заявок.

«В процессе деятельности нашей рабочей группы мы выверяли баллы на их соответствие техническим, организационным критериям. Безусловно, самый интересный критерий — это  как раз участие активных жителей в жизни дома.  Если в описании деятельности отмечено, чем дом прославился, например, участием в конкурсе «Самый благоустроенный район», мы таким домам, где явно видно участие жителей – присваивали максимальное количество баллов», — рассказал Виталий Дроздов, депутат Красноярского городского Совета.

В итоге был утвержден список из 204 дворов, в которых будет проходить ремонт. На работы направят более 330 млн рублей из бюджетов всех уровней.

«Необходимо рационально распорядиться средствами, чтобы как можно больше красноярцев смогли обустроить свои дворы. Экономия, которая сложится в результате торгов, должна быть направлена на благоустройство дворовых территорий, которые также подавали заявку на участие в конкурсе в этом году, но не вошли в утвержденный список по объективным причинам», — прокомментировал глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.

Следующим шагом в реализации программы станет заключение соглашений между районными администрациями и управляющими компаниями. Затем  УК должны будут открыть специализированные счета, совместно с конкурсной комиссией объявить торги на проведение благоустроительных работ. До 1 июня 2017 года выбор подрядных организаций должен быть завершен. 

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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