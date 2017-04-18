Таймыр может остаться без оленеводов через пять лет

Таймырский муниципальный район может остаться без специалистов-оленеводов в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Красноярского края Семена Пальчина.

«В правительстве края нет специалистов, разбирающихся в оленеводстве. Кадровый голод ощущается и в территориях: на Таймыре, где 97% оленепоголовья края, нет ни одного зоотехника, работающего в хозяйствах, как нет ни одного студента вуза, обучающегося сельскохозяйственным профессиям. То есть можно прогнозировать, что через пять лет местных специалистов уже не будет», — говорится в докладе.

По данным Пальчина, без оленей остались нганасаны — самый древний народ Таймыра. Сейчас они полностью зависят от миграции диких животных, кормятся сезонными промыслами (сбором дикоросов и рыболовством) и живут на социальные пособия. При этом общее число оленей на Таймыре выросло за счет хозяйств в поселках Носок и Тухард.

Также уполномоченный отметил, что на севере Красноярского края активно истощаются пастбища. По данным НИИ сельского хозяйства и экологи Арктики за 2006 год, нагрузка на Тухардскую тундру вдвое превышает кормовую базу.

«С тех пор поголовье оленей в Тухардской тундре увеличилось с 18 до 40 тысяч голов и продолжает наращиваться. Таким образом, за 10 лет нагрузка на пастбища возросла более чем вдвое», — отмечается в докладе.

ТАСС отмечает, что уполномоченный по правам коренных народов подведет итоги своей работы на сессии Законодательного собрания в конце апреля.